"И это их еще никто не бомбил": в сети шутят из-за отключения света во время совещания путина

Во время совещания путина произошло отключение света

Пока россия бомбит энергосистему Украины и многие населенные пункты остаются без света, в столице рф москве в самый "пикантный" момент также пропало электричество.

Все дело в том, что пропажа электричества совпала с онлайн-совещанием кремлевского диктатора владимира путина со своими министрами. Как пишут российские медиа, в московском комплексе под названием IQ-квартал расположены сразу несколько государственных ведомств, таких как Минэкономразвития, Минпромторг, Минкомсвязи. Сообщается, что причиной отключения света стал скачок напряжения. Из-за этого из одного из зданий даже пришлось эвакуировать 100 человек.

Совещание путина с министрами

В связи с этим сразу двум министрам пришлось смотреть на путина из мрака. И хотя к началу доклада главы Минэкономразвития свет все-таки включили, многие пользователи интернет посчитали ситуацию довольно забавной и по сети начали разлетаться скриншоты и видео курьезного момента.

Некоторые пользователи отметили, что в россии зачастили неудачи.

Другие пользователи посчитали блэкаут в "Москва-Сити" кармой за бомбежки энергосистемы Украины.

Еще один пользователь добавил, что россия настолько сильно радовалась, что украинские города остались без электроэнергии, что "произошло перенапряжение или, другими словами — карма".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что путина высмеяли с помощью карикатуры. Художник метко подметил и изобразил в своем произведении ситуацию вокруг "зернового коридора".

Также "Телеграф" сообщал о том, что бывший президент рф насмешил Сеть ядерными угрозами в сторону Украины.