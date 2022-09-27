"Бункер глибший, ніж у путіна?": медведєв знову насмішив мережу ядерними погрозами Україні

Кремлівський політик переконаний, що росії все ще погрожують невідомі сили Заходу і, звичайно, Україна

Тема ймовірного початку ядерної війни через російську агресію з кожним днем розвивається дедалі більше. Так, вранці 27 вересня на цю тему вже вкотре висловився заступник голови совфеда рф дмитро медведєв, попутно нахамивши Заходу і знову принизивши Україну. Нашу країну він прямим текстом назвав "нацистською" і перебуває під керуванням країн НАТО, попутно припустивши, що буде, якщо росія таки вдарить ядерною зброєю по нашій території.

Свою істеричну заяву медведєв традиційно опублікував в особистому Telegram-каналі. Він підкреслив, що росія цілком здатна застосувати "ядерку", але лише в певних випадках. Це стосується або безпосереднього нападу на рф з використанням подібного озброєння, або появі загрози самому існуванню країні-агресору.

Також політик наголосив, що країна-агресор стежить, щоб у "ворожих сусідів" не з’явилася ядерна зброя. Саме в цьому аспекті він згадує Україну, знову використовуючи пропагандистські висловлювання щодо нацизму.

"На розум і політичну волю київського режиму розраховувати безглуздо. А от на здоровий глузд і почуття самозбереження ворожих країн, що їм потурають, тендітна надія ще залишається. Вони розуміють: якщо загроза росії перевищить встановлену межу небезпеки, нам доведеться відповісти", — заявив медведєв.

Також він не виключив можливості ядерного удару по Україні, одразу додавши, що Москва навряд чи дочекається відповіді від НАТО. На його думку, західні союзники Києва не ризикнуть рятувати "нікому не потрібну Україну, яка гине", піклуючись, насамперед, про своїх громадян.

Цікаво, що заяви медведєва багато в чому критикують навіть його співвітчизники. Частина із них не сприймає його всерйоз, нагадуючи йому ймовірну любов до алкоголю, а частина дуже схвильована "ядерними" перспективами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яким ядерним шантажем нещодавно виділилося російське МЗС і до чого ж тут прямі погрози США.