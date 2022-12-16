На участницу шоу "Холостяк-2022" подняли руку: Варлей огорошила своей историей

Главный герой Топольский был шокирован историей фаворитки шоу

В эту пятницу, 16 декабря, стартовал восьмой выпуск одного из самых популярных и романтических проектов на украинском телевидении — "Холостяк". В 12 сезоне на шоу ищет свою любовь предприниматель Алекс Топольский.

В этом эфире в Карпатах главный герой пошел на групповое свидание с двумя участницами реалити — Екатериной и Викторией. Компания весело провела время, катаясь на сноубордах, после чего уютно устроилась за чашкой чая в теплом помещении. Во время беседы украинская актриса поделилась с "холостяком" своей историей бывших отношений, от которых самому Топольскому было не по себе.

По словам Виктории Варлей, пробыв вместе со своим экс-возлюбленным три года, ее мужчина начал поднимать на нее руку. Это продолжалось четыре месяца. По признанию девушки, некоторое время она думала, что виновата в этом сама, как-то провоцировала ревностного мужчину, поэтому терпела. После разрыва Варлей, как она говорит, с юмором вспоминала в беседах с подругами о случившимся.

Сам Алекс Топольский уже за кулисами предположил, что Виктория многое осознала после подобных отношений.

Стоит напомнить, что украинская актриса долгое время была в отношениях с другим актером, звездой сериала "Поймать Кайдаша" Тарасом Цымбалюком. Сейчас пара находится в хороших дружеских отношениях, а время от времени они подкалывают друг друга в соцсетях.