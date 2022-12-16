На учасницю шоу "Холостяк-2022" підняли руку: Варлей приголомшила своєю історією

Головний герой Топольський був шокований історією фаворитки шоу

Цієї п’ятниці, 16 грудня, стартував восьмий випуск одного з найпопулярніших і романтичних проєктів на українському телебаченні — "Холостяк". У 12 сезоні на шоу шукає своє кохання підприємець Алекс Топольський.

У цьому ефірі у Карпатах головний герой пішов на групове побачення з двома учасницями реаліті – Катериною та Вікторією. Компанія весело провела час, катаючись на сноубордах, після чого затишно влаштувалася за чашкою чаю у теплому приміщенні. Під час бесіди українська актриса поділилася з "холостяком" своєю історією колишніх стосунків, від яких самому Топольському було ніяково.

За словами Вікторії Варлей, пробувши разом зі своїм екскоханим три роки, її чоловік почав піднімати на неї руку. Це тривало чотири місяці. За признанням дівчини, якийсь час вона думала, що винна в цьому сама, якось провокувала ревнивого чоловіка, тож терпіла. Після розриву Варлей, як вона каже, з гумором згадувала у розмовах із подругами про те, що сталося.

Сам Алекс Топольський вже за лаштунками припустив, що Вікторія багато чого усвідомила після подібних стосунків.

Варто нагадати, що українська актриса тривалий час була у стосунках з іншим актором, зіркою серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарасом Цимбалюком. Зараз пара перебуває у добрих дружніх стосунках, а іноді вони підколюють один одного в соцмережах.