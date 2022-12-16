"Холостяк" Алекс Топольський у Карпатах кумедно гепнувся на побаченні (фото)

Сама учасниця мало не в'їхала у крижане озеро

Цієї п’ятниці, 16 грудня, на телеканалі СТБ стартував новий випуск романтичного реаліті-шоу "Холостяк", у 12 сезоні якого головним героєм став американський бізнесмен родом зі Львова Алекс Топольський.

Чоловік змінив локацію зі спекотного Дубая на місце прохолодніше — восьмий тиждень пройшов у засніжених Карпатах. Першій з індивідуальним побаченням пощастило учасниці Аліні.

Алекс Топольський влаштував дівчині незабутню прогулянку на нартах із їздовими собаками породи "сибірські хаскі" буквально біля невеличкого озера. Аліна сіла в сани, коли сам холостяк влаштувався позаду керувати нартами.

Одного разу сани наїхали на невеликий сніговий горбик і Топольський повалився на землю, вкриту снігом. Кумедним виявився той факт, що учасниця навіть не помітила, як упав її кавалер: Аліна весело продовжувала їхати та сміятися від задоволення. На щастя, дівчину із собаками зупинили.

Нагадаємо, що на проєкті "Холостяк-12" залишилося лише сім учасниць. До фіналу залишилося зовсім небагато часу, тож кожна дівчина готова боротися за серце головного чоловіка 12 сезону шоу, і навіть забути про дружбу між собою та іншими учасницями.