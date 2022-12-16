"Холостяк" Алекс Топольский в Карпатах забавно шлепнулся на свидании (фото)

Сама участница чуть не въехала в ледяное озеро

В эту пятницу, 16 декабря, на телеканале СТБ стартовал новый выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк", в 12 сезоне которого главный героем стал американский бизнесмен родом со Львова Алекс Топольский.

Мужчина сменил локацию с жаркого Дубая на место попрохладнее — восьмая неделя прошла в заснеженных Карпатах. Первой с индивидуальным свиданием повезло участнице Алине.

Алекс Топольский устроил девушке незабываемую прогулку на нартах с ездовыми собаками породы "сибирские хаски" буквально возле небольшого озера. Алина села в сани, в то время как сам холостяк устроился позади управлять нартами.

В один момент сани наехали на небольшой снежной горбик и Топольский повалился на землю, покрытую снегом. Забавным оказался тот факт, что участница даже не заметила, как упал ее кавалер: Алина весело продолжала ехать и смеяться от удовольствия. К счастью, девушку с собаками остановили.

Напомним, что на проекте "Холостяк-12" осталось всего семь участниц. До финала осталось совсем немного времени, поэтому каждая девушка готова бороться за сердце главного мужчины 12 сезона шоу, и даже забыть о дружбе между собой и другими участницами.