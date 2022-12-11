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"Мы расходимся": Алекс Топольский рассказал об измене в отношениях

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Холостяк 12 сезона Алекс Топольский Новость обновлена 11 декабря 2022, 17:54
Холостяк 12 сезона Алекс Топольский. Фото instagram.com/alex_topolsky

Главный герой "Холостяка-12" обратился к своим подписчикам

Главный герой 12 сезона популярного романтического проекта "Холостяк" Алекс Топольский поднял тему измены в отношениях с любимым человеком.

В сторис Инстаграма мужчина ответил своим поклонникам на вопрос о том, простил бы он предательство девушки. По словам Топольского, его первой реакцией было бы решение разойтись.

"Мы расходимся, у нас нет будущего", — сказал мужчина. Но Топольский честно признался, что только бы он успокоился, то предложил бы девушке спокойно поговорить, все выяснить, а потом уже принимал решение о дальнейшем совместном будущем.

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холостяк алекс топольский

Напомним, что на седьмой неделе проекта "Холостяк" Алекс Топольский рассказал о краже собственных вещей на одном из свиданий.

Теги:
#Измена #Шоу #Холостяк