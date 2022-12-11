"Мы расходимся": Алекс Топольский рассказал об измене в отношениях

Главный герой "Холостяка-12" обратился к своим подписчикам

Главный герой 12 сезона популярного романтического проекта "Холостяк" Алекс Топольский поднял тему измены в отношениях с любимым человеком.

В сторис Инстаграма мужчина ответил своим поклонникам на вопрос о том, простил бы он предательство девушки. По словам Топольского, его первой реакцией было бы решение разойтись.

"Мы расходимся, у нас нет будущего", — сказал мужчина. Но Топольский честно признался, что только бы он успокоился, то предложил бы девушке спокойно поговорить, все выяснить, а потом уже принимал решение о дальнейшем совместном будущем.

Напомним, что на седьмой неделе проекта "Холостяк" Алекс Топольский рассказал о краже собственных вещей на одном из свиданий.