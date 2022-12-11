"Поколочу его той розой": Саша из "Холостяка" вспомнила стрессовый момент с Топольским

На церемонии роз главный герой потрепал нервы фаворитке 12 сезона

Очень непросто на седьмой неделе 12-го сезона проекта "Холостяк" состоялась церемония роз. Неожиданным был момент, когда фаворитка шоу Елизавета попросила главного героя Алекса Топольского отпустить ее домой. А также пощекотала нервы зрителям ситуация с холостяком и участницей Александрой Мудрой.

Перед церемонией девушка записала видео, на котором заявила, что якобы не может выдерживать лицемерие других участниц и больше не может участвовать в проекте. Топольский сказал девушке, что если она действительно хочет уйти от него, то пусть так и будет. Алекс взял ее за руку и начал выводить из зала. Саша очень удивилась и не понимала, что происходит.

Уже в коридоре главный герой подарил Мудрой розу и пара начала целоваться. Такая ситуация стала очень нервной для девушки. Свою реакцию Александра выразила в Инстаграме.

"Я действительно думала, что поколочу его той розой. Это что за стресс, вообще? Но ведь конечно, мне понравился такой особый жест. Может это станет традицией?", — написала девушка, опубликовав то же видео с церемонии роз.

Напомним, что продолжают бороться за любовь Алекса Топольского семь участниц 12 сезона. А на одну из фавориток шоу зрители реалити буквально набросились из-за проделок девушки, — ту же безработную Александру Мудрую. Поклонники проекта называют ее неприятной особой, манипулятором, которой нужны только деньги.