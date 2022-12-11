"Відлупцюю його тією трояндою": Саша з "Холостяка" згадала стресовий момент з Топольським

На церемонії троянд головний герой потріпав нерви фаворитці 12 сезону

Дуже непросто на сьомому тижні 12 сезону проєкту "Холостяк" відбулась церемонія троянд. Неочікуваним був момент, коли фаворитка шоу Єлизавета попросила головного героя Алекса Топольського відпустити її додому. А також полоскотала нерви глядачам ситуація з холостяком і учасницею Олександрою Мудрою.

Перед церемонією дівчина записала відео, на якому заявила, що нібито не може витримувати лицемірство інших учасниць і більше не може далі брати участь в проєкті. Топольський сказав дівчині, що якщо вона насправді хоче піти від нього, то хай так і буде. Алекс взяв її за руку і почав виводити з зали. Саша дуже здивувалась і не розуміла, що відбувається.

Вже в коридорі головний герой подарував Мудрій троянду і пара почала цілуватись. Така ситуація стала дуже нервовою для дівчини. Свою реакцію Олександра висловила в Інстаграмі.

"Я справді думала, що відлупцюю його тією трояндою. Це що за стрес, взагалі? Але ж звісно, мені сподобався такий особливий жест. Може це стане традицією?", — написала дівчина, опублікувавши те саме відео з церемонії троянд.

Нагадаємо, що продовжують боротися за кохання Алекса Топольського сім учасниць 12 сезону. А на одну із фавориток шоу глядачі реаліті буквально накинулися через витівки дівчини, — ту саму безробітну Олександру Мудру. Шанувальники проєкту називають її неприємною особою, маніпулятором, якій потрібні лише гроші.