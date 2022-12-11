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"Ми розходимось": Алекс Топольський розповів про зраду у стосунках

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Холостяк 12 сезону Алекс Топольський Новина оновлена 11 грудня 2022, 17:54
Холостяк 12 сезону Алекс Топольський. Фото instagram.com/alex_topolsky

Головний герой "Холостяка-12" звернувся до своїх підписників

Головний герой 12 сезону популярного романтичного проєкту "Холостяк" Алекс Топольський підняв тему зради у стосунках з коханою людиною.

В сторіс Інстаграму чоловік відповів своїм шанувальникам на питання щодо того, чи пробачив би він зраду дівчини. За словами Топольського, його першою реакцією було б рішення розійтися.

"Ми розходимось, у нас немає майбутнього", — сказав чоловік. Але Топольський чесно признався, що тільки б він заспокоївся, то запропонував би дівчині спокійно поговорити, все вияснити, а потім би вже приймав рішення щодо подальшого спільного майбутнього.

холостяк алекс топольський
холостяк алекс топольський

Нагадаємо, що на сьомому тижні проєкту "Холостяк" Алекс Топольський розповів про крадіжку власних речей на одному з побачень.

Теги:
#Зрада #Шоу #Холостяк