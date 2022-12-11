"Ми розходимось": Алекс Топольський розповів про зраду у стосунках

Головний герой "Холостяка-12" звернувся до своїх підписників

Головний герой 12 сезону популярного романтичного проєкту "Холостяк" Алекс Топольський підняв тему зради у стосунках з коханою людиною.

В сторіс Інстаграму чоловік відповів своїм шанувальникам на питання щодо того, чи пробачив би він зраду дівчини. За словами Топольського, його першою реакцією було б рішення розійтися.

"Ми розходимось, у нас немає майбутнього", — сказав чоловік. Але Топольський чесно признався, що тільки б він заспокоївся, то запропонував би дівчині спокійно поговорити, все вияснити, а потім би вже приймав рішення щодо подальшого спільного майбутнього.

Нагадаємо, що на сьомому тижні проєкту "Холостяк" Алекс Топольський розповів про крадіжку власних речей на одному з побачень.