"Холостяк-2022": кто из девушек получил розу от Топольского и остался на проекте (фото)

Всего за сердце Алекса продолжают бороться шесть участниц

На восьмой неделе самого романтического шоу на украинском телевидении "Холостяк" с Алексом Топольским ушла только одна участница. За внимание и любовь главного героя продолжают бороться 6 девушек.

В пятницу, 16 декабря, на телеканале СТБ состоялся восьмой эфир 12 сезона проекта. В этом выпуске зрителем показали, как на одном из индивидуальных свиданий Топольский забавно шлепнулся на снегу, а одна из участниц поделилась шокирующей историей своих прошлых отношений с мужчиной-ревнивцем.

В итоге на церемонии роз "холостяк" Алекс Топольский дал желанную розу, дающую право остаться в шоу, шестерым девушкам.

Холостяк-2022: кто остался на проекте 12 сезона

Марина (косметолог, 25 лет) Юлия (вышивальщица, 22 года) Екатерина (фотомодель, 24 года) Александра (безработная, 25 лет) Александра (директор IТ-компании, 29 лет) Виктория (актриса, 37 лет)

Напомним, что на седьмой неделе проекта "Холостяк" Алекс Топольский рассказал о краже собственных вещей на одном из свиданий.