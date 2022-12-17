"Холостяк-2022": кого Алекс Топольский отправил домой на восьмой неделе 12 сезона (фото)

Мужчина засомневался в одной девушке, с которой и попрощался

На восьмой неделе популярного проекта "Холостяк" главный герой 12 сезона Алекс Топольский отправил домой одну участницу.

На церемонии роз, которая состоялась в заснеженных Карпатах, мужчина не дал желанный цветок 23-летнему финансовому аналитику Алине Ершовой. Алекс сказал девушке, что он каждый раз делает ей шаг навстречу в то время, как сама Алина делает все наоборот. Девушка не согласилась с ним, но все же села в машину.

Холостяк 2022: кто покинул проект в восьмом выпуске

Скандалы на шоу "Холостяк-2022"

Новый сезон "Холостяка" буквально начался со скандалов. Сначала на режиссеров, команду, главного героя и даже ведущего Григория Решетника обрушилась 28-летняя нутрициолог Анастасия Кузмицкая. Вылилось много критики в адрес реалити и от танцовщицы Аделины Дели. Еще одна участница, Амина Джафарова, после вылета честно призналась в том, что думает о холостяке.