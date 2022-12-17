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"Холостяк-2022": кого Алекс Топольський відправив додому восьмого тижня 12 сезону (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Холостяк 12 сезону Алекс Топольський Новина оновлена 17 грудня 2022, 01:00
Холостяк 12 сезону Алекс Топольський. Фото instagram.com/alex_topolsky

Чоловік засумнівався в одній дівчині, з якою і попрощався

На восьмому тижні популярного проєкту "Холостяк" головний герой 12-го сезону Алекс Топольський відправив додому одну учасницю.

На церемонії троянд, що відбулася у засніжених Карпатах, чоловік не дав бажану квітку 23-річному фінансовому аналітику Аліні Єршовій. Алекс сказав дівчині, що він щоразу робить їй крок назустріч у той час, як сама Аліна робить усе навпаки. Дівчина не погодилася з ним, але все ж таки сіла в машину.

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Скандали на шоу "Холостяк-2022"

Новий сезон "Холостяка" буквально розпочався зі скандалів. Спочатку на режисерів, команду, головного героя і навіть ведучого Григорія Решетника обрушилася 28-річна нутриціолог Анастасія Кузміцька. Вилилося багато критики на адресу реаліті і від танцівниці Аделіни Делі. Ще одна учасниця, Аміна Джафарова, після вильоту чесно зізналася у тому, що думає про холостяка.

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#Шоу #Холостяк