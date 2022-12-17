"Холостяк-2022": хто з дівчат отримав троянду від Топольського і залишився на проєкті (фото)

Усього за серце Алекса продовжують боротися шість учасниць

На восьмому тижні найромантичнішого шоу на українському телебаченні "Холостяк" з Алексом Топольським пішла лише одна учасниця. За увагу та кохання головного героя продовжують боротися 6 дівчат.

У п’ятницю, 16 грудня, на телеканалі СТБ відбувся восьмий ефір 12-го сезону проєкту. У цьому випуску глядачам показали, як на одному з індивідуальних побачень Топольський кумедно гепнувся на снігу, а одна з учасниць поділилася шокуючою історією своїх минулих стосунків із чоловіком-ревнивцем.

У результаті на церемонії троянд "холостяк" Алекс Топольський дав бажану троянду, яка дає право залишитися в шоу, шістьом дівчатам.

Холостяк-2022: хто залишився на проєкті 12 сезону

Марина (косметолог, 25 років) Юлія (вишивальниця, 22 роки) Катерина (фотомодель, 24 роки) Олександра (безробітна, 25 років) Олександра (директор ІТ-компанії, 29 років) Вікторія (акторка, 37 років)

Нагадаємо, що на сьомому тижні проєкту "Холостяк" Алекс Топольський розповів про крадіжку власних речей на одному зі побачень.