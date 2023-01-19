"Як можна бути такими мерзенними": мережа обурена поверненням на телеекрани проєкту “Вагітна у 16”

Прем'єра нового сезону запланована на 5 лютого

Доки в Україні триває повномасштабна війна, на телеекрани один за одним повертаються звичайнісінькі довоєнні проєкти. Днями, наприклад, завершився 12-ий сезон шоу "Холостяк", а буквально за декілька тижнів українці зможуть побачити новий сезон передачі "Вагітна у 16".

Про прем’єру на своїй сторінці в Instagram повідомляє телеканал "СТБ". Більш того, цей проєкт там називають "культовим".

З цим твердженням більшість коментаторів не погоджується. Під дописом зібралося понад дві сотні коментарів і переважно люди акцентують на тому, що під час війни такі проєкти — абсолютно недоречні.

Звернула увагу на цей анонс і журналістка Марина Шашкова. На її сторінці у facebook напередодні з’явився такий пост:

"Сьогодні у мене стався ще один шок. Дізналась, що телеканал СТБ в лютому повертає своє "грандіозне шоу" — вагітна у 16. І я не можу собі пояснити, чому СТБ взагалі наважився це пускати в ефір. На фоні того, що у нас війна, що росіяни на окупованих територіях ґвалтують жінок, чоловіків, дітей, підлітків (!!!), що вже є задокументовано багато історій про зґвалтованих дівчат російськими військовими, які завагітніли, що вже є історії дівчат, яких ґвалтували по декілька росіян. Зруйноване життя, психіка. Для них "вагітна у 16" не так вже й весело, як для СТБ".

Коментарі під цим дописом практично не відрізняються від тих, які українці лишають на сторінці телеканалу. Такий контент у воєнний час люди не вважають своєчасним та необхідним.

Раніше ми розповідали, як учасники шоу "Холостяк" розкрутилися в Instagram за час проєкту. У декого з дівчат кількість підписників зросла у 20 разів.