Яна Соломко показала бойфренда в США та нарвалася на хейт (фото)

Артистка Яна Соломко наразі перебуває в США

Співачка Яна Соломко, яка родом з Полтавщини, не вирізняється принциповістю: вона виступала і в Україні, і в росії. Зараз колишня учасниця "Холостяка", яка під час війни облюбувала столицю росії та неодноразово потрапляла під хвилю хейту, мешкає у США, хоча нещодавно артистка тішила російську публіку.

Нещодавно на своїй Instgaram-сторінці Яна Соломко поділилася світлиною свого нового обранця. Підписники висміяли зірку в коментарях, питаючи, чому ж її бойфренд не бере участь у так званій "СВО".

На світлині видно, як жінку обіймає чоловік, обличчя якого не видно. У дописі Яна Соломко поставила смайлик у вигляді серця. На іншому фото артистка сидить в одному з американських ресторанів.

Яна Соломко із загадковим чоловіком

На сторінці в Instagram артистка поширила відео, де вона обіймається з невідомим чоловіком. Хто він — невідомо. Підписними співачки помітили, що її новий бойфренд старший за неї.

Підписники неоднозначно відреагували на новини Соломко:

"А чьо на загнівающєм Западє?"

"Знала б влада США, хто тут брав участь у фашистькій пропаганді. А так ніт, виїхала з українським паспортом".

"Зрадниця та запроданка".

"З рашки в Нью-Йорк полетіла. Як ти могла))) Тож ворог рашки))))".

Підписники обсипали Соломко критикою

Instagram-спільнота не обійшла увагою нового обранця знаменитості:

"Шо там з СВО повернувся?"

"Так зазвичай обіймають сестру, а не кохану дівчину".

"Опа, а чому не на війні?! А Яна в США, а не в рашці?"

"Це ти йому про пакети співала?"

"Нічого не зрозумів. То каже, що хлопець на СВО, то у Штатах красується".

Підписники не приховують іронії

Соломко "обійшла" негатив "смайликами та дужечками".

Нагадаємо, що артистка Яна Соломко народилася у селищі Чутове Полтавської області, а з підліткового віку жила у Києві. В Україні співачка залишалася до 2022 року, але за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення вона переїхала до Москви. Там Соломко будувала кар'єру, виступаючи на пропагандистських каналах та прославляючи росію. Після цього артистку українці зацькували в мережі.

Раніше "Телеграф" писав, що після виступів перед росіянами Соломко не посоромилася писати пости українською. Зірка тривалий час випускала пісні зі скандальним продюсеромЮрієм Бардашем.