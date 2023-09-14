Вже не в росії: де зараз Яна Соломко, яка розважала росіян піснею про "побєду" (фото)

Після виступів перед росіянами Соломко не посоромилася писати пости українською

Фіналістка першого сезону шоу "Холостяк", 34-річна співачка Яна Соломко, відома під псевдонімом Soyana, проживала останні роки у росії. Про російське повномасштабне вторгнення уродженка Полтавської області мовчала, випускаючи пісні зі скандальним продюсером Юрієм Бардашем.

Нещодавно у своїх соцмережах артистка заговорила українською мовою. "Телеграф" розповідає, куди виїхала Яна Соломко із рф.

Так, Яна Соломко перебралася в рф у 2021 році, мотивуючи це словами "у артистів немає кордонів". За словами співачки, у рідній країні вона не мала умов для заробітку. В перший день повномасштабної російсько-української війни українка поділилася в соцмережах знімком Києва з текстом: "Немає слів… По всій Україні оголошено воєнний стан. У Києві вся наша родина. Молимося за вас. Ні війні! Миру всім!"

Пост про війну вже зник зі сторінки Соломко. Скріншот: Обозреватель

Однак після цієї заяви нічого не слідувало. Співачка не засуджувала агресора публічно, продовжувала жити і працювати в росії. Зокрема, влітку 2022 року Яна Соломко виступала на фестивалі Summer Sound, який проходить у Москві та Санкт-Петербурзі.

Ба більше, Соломко у співпраці з опальним Бардашем випустила трек "ННН". У пісні Soyana багато хто побачив натяк на те, що вона чекає з війни кохану людину. Враховуючи, що пісня російською мовою і випущена в росії, громадянство цього військового легко визначити. У пісні буквально співається про "побєду":

"Я никогда никому ни за что

Не променяю нашу любовь

С победой знаю ты вернёшься домой

Я буду сильно ждать тебя одного"

У мережі українці прозвали Соломко "другою Ані Лорак", звинувачують у зраді та заробітку на крові. Кожен знімок співачки в Instagram супроводжується хвилею хейту. Не стала винятком остання фотографія артистки на сторінці. Так, Яна Соломко раптом заговорила українською, а в геолокації вказала Майамі. Ймовірно, опальна співачка перебралася з росії до США.

Співачка з донькою у США

Soyana поділилася фотографією з дочкою Кірою. У підписі йдеться: "З днем знань". Таке "перевзування" користувачі не залишили поза увагою:

"Не ганьби українську мову, ти її не гідна";

"А чому не в Тулі?";

"Давно перевзулась?";

"Паспорт допоміг синенький?";

"А дитину треба віддати львівій-біловій! Бо чого це малороси в країні НАТО мучаться!";

"Назад за порєбрік! Нюхай криваві рублі!"

Реакція мережі на привітання Соломко "з Днем знань"

Ймовірно, Соломко виїхала з росії не так давно. Ще навесні вона ділилася враженнями про відпочинок в одному із кінних клубів Підмосков’я. Тоді ж виступала на російському фестивалі "Жара".

Яна Соломко з донькою у Підмосков’ї

Яна Соломко на російському музфестивалі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що уродженка Одеси Регіна Тодоренко продовжує мовчати про звірства росіян на території України. Більше того, ведуча їздить російськими містами, знімаючи шоу – плагіат "Орла і решки".