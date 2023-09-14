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Вже не в росії: де зараз Яна Соломко, яка розважала росіян піснею про "побєду" (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Опальна Яна Соломко згадала українську мову Новина оновлена 14 вересня 2023, 16:31
Опальна Яна Соломко згадала українську мову. Фото instagram.com/yana.solo

Після виступів перед росіянами Соломко не посоромилася писати пости українською

Фіналістка першого сезону шоу "Холостяк", 34-річна співачка Яна Соломко, відома під псевдонімом Soyana, проживала останні роки у росії. Про російське повномасштабне вторгнення уродженка Полтавської області мовчала, випускаючи пісні зі скандальним продюсером Юрієм Бардашем.

Нещодавно у своїх соцмережах артистка заговорила українською мовою. "Телеграф" розповідає, куди виїхала Яна Соломко із рф.

Так, Яна Соломко перебралася в рф у 2021 році, мотивуючи це словами "у артистів немає кордонів". За словами співачки, у рідній країні вона не мала умов для заробітку. В перший день повномасштабної російсько-української війни українка поділилася в соцмережах знімком Києва з текстом: "Немає слів… По всій Україні оголошено воєнний стан. У Києві вся наша родина. Молимося за вас. Ні війні! Миру всім!"

Яна Соломко, війна в Україні
Пост про війну вже зник зі сторінки Соломко. Скріншот: Обозреватель

Однак після цієї заяви нічого не слідувало. Співачка не засуджувала агресора публічно, продовжувала жити і працювати в росії. Зокрема, влітку 2022 року Яна Соломко виступала на фестивалі Summer Sound, який проходить у Москві та Санкт-Петербурзі.

Ба більше, Соломко у співпраці з опальним Бардашем випустила трек "ННН". У пісні Soyana багато хто побачив натяк на те, що вона чекає з війни кохану людину. Враховуючи, що пісня російською мовою і випущена в росії, громадянство цього військового легко визначити. У пісні буквально співається про "побєду":

"Я никогда никому ни за что

Не променяю нашу любовь

С победой знаю ты вернёшься домой

Я буду сильно ждать тебя одного"

У мережі українці прозвали Соломко "другою Ані Лорак", звинувачують у зраді та заробітку на крові. Кожен знімок співачки в Instagram супроводжується хвилею хейту. Не стала винятком остання фотографія артистки на сторінці. Так, Яна Соломко раптом заговорила українською, а в геолокації вказала Майамі. Ймовірно, опальна співачка перебралася з росії до США.

Яна Соломко, донька Кіра, США
Співачка з донькою у США

Soyana поділилася фотографією з дочкою Кірою. У підписі йдеться: "З днем знань". Таке "перевзування" користувачі не залишили поза увагою:

  • "Не ганьби українську мову, ти її не гідна";
  • "А чому не в Тулі?";
  • "Давно перевзулась?";
  • "Паспорт допоміг синенький?";
  • "А дитину треба віддати львівій-біловій! Бо чого це малороси в країні НАТО мучаться!";
  • "Назад за порєбрік! Нюхай криваві рублі!"
Яна Соломко у США, реакція мережі
Реакція мережі на привітання Соломко "з Днем знань"

Ймовірно, Соломко виїхала з росії не так давно. Ще навесні вона ділилася враженнями про відпочинок в одному із кінних клубів Підмосков’я. Тоді ж виступала на російському фестивалі "Жара".

Яна Соломко, дочка Кіра
Яна Соломко з донькою у Підмосков’ї
Яна Соломко, Жара
Яна Соломко на російському музфестивалі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що уродженка Одеси Регіна Тодоренко продовжує мовчати про звірства росіян на території України. Більше того, ведуча їздить російськими містами, знімаючи шоу – плагіат "Орла і решки".

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#Яна Соломко #SOYANA