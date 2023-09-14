Уже не в россии: где сейчас Яна Соломко, которая развлекала россиян песней о "победе" (фото)

После выступлений перед россиянами Соломко не постеснялась писать посты на украинском

Финалистка первого сезона шоу "Холостяк", 34-летняя певица Яна Соломко, известная под псевдонимом Soyana, проживала последние годы в россии. О российском полномасштабном вторжении уроженка Полтавской области помалкивала, выпуская песни со скандальным продюсером Юрием Бардашем.

Недавно же в своих соцсетях артистка заговорила на украинском языке. "Телеграф" рассказывает, куда выехала Яна Соломко из рф.

Так, Яна Соломко перебралась в рф в 2021 году, мотивируя это словами "у артистов нет границ". По словам певицы, в родной стране у нее не было условий для заработка. В первый день полномасштабной российско-украинской войны украинка поделилась в соцсетях снимком Киева с текстом: "Нет слов… По всей Украине объявлено военное положение. В Киеве вся наша семья. Молимся за вас. Нет войне! Миру всем!"

Пост о войне уже исчез со страницы Соломко. Скриншот: Обозреватель

Однако за этим заявлением ничего не последовало. Певица не осуждала агрессора публично, продолжала жить и работать в рф. В частности, летом 2022 года Яна Соломко выступала на фестивале Summer Sound, который проходит в Москве и Санкт-Петербурге.

Более того, Соломко в сотрудничестве с опальным Бардашем выпустила трек "ННН". В песне Soyana многие увидели намек на то, что она ждет с войны любимого человека. Учитывая, что песня на русском языке и выпущена в рф, гражданство этого военного легко определить. В песне буквально поется о "победе":

"Я никогда никому ни за что

Не променяю нашу любовь

С победой знаю ты вернёшься домой

Я буду сильно ждать тебя одного"

В сети украинцы нарекли Соломко "второй Ани Лорак", обвиняют в предательстве и заработке на крови. Каждый снимок певицы в Instagram сопровождается волной хейта. Не стала исключением последняя фотографии артистки на странице. Так, Яна Соломко вдруг заговорила на украинском языке, а в геолокации указала Майами. Вероятно, опальная певица перебралась из рф в США.

Певица с дочкой в США

Soyana поделилась фотографией с дочерью Кирой. В подписи говорится: "З днем знань". Такое "переобувание" пользователи не оставили без внимания:

"Не позорь украинский язык, ты его не достойна";

"А почему не в Туле?";

"Давно переобулась?";

"Паспорт помог синенький?";

"А ребенка надо отдать львовой-беловой! А то что это малороссы в стране НАТО мучаются!";

"Назад за поребрик! Нюхай кровавые рубли!"

Реакция сети на поздравления Соломко "з Днем знань"

Вероятно, Соломко выехала из россии не так давно. Еще весной она делилась впечатлениями об отдыхе в одном из конных клубов Подмосковья. Тогда же выступала на российском фестивале "Жара".

Яна Соломко с дочкой в Подмосковье

Яна Соломко на российском музфестивале

Ранее "Телеграф" сообщал, что уроженка Одессы Регина Тодоренко продолжает молчать о зверствах россиян на территории Украины. Более того, ведущая колесит по российским городам, снимая шоу – плагиат "Орла и решки".