Уже не в россии: где сейчас Яна Соломко, которая развлекала россиян песней о "победе" (фото)
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После выступлений перед россиянами Соломко не постеснялась писать посты на украинском
Финалистка первого сезона шоу "Холостяк", 34-летняя певица Яна Соломко, известная под псевдонимом Soyana, проживала последние годы в россии. О российском полномасштабном вторжении уроженка Полтавской области помалкивала, выпуская песни со скандальным продюсером Юрием Бардашем.
Недавно же в своих соцсетях артистка заговорила на украинском языке. "Телеграф" рассказывает, куда выехала Яна Соломко из рф.
Так, Яна Соломко перебралась в рф в 2021 году, мотивируя это словами "у артистов нет границ". По словам певицы, в родной стране у нее не было условий для заработка. В первый день полномасштабной российско-украинской войны украинка поделилась в соцсетях снимком Киева с текстом: "Нет слов… По всей Украине объявлено военное положение. В Киеве вся наша семья. Молимся за вас. Нет войне! Миру всем!"
Однако за этим заявлением ничего не последовало. Певица не осуждала агрессора публично, продолжала жить и работать в рф. В частности, летом 2022 года Яна Соломко выступала на фестивале Summer Sound, который проходит в Москве и Санкт-Петербурге.
Более того, Соломко в сотрудничестве с опальным Бардашем выпустила трек "ННН". В песне Soyana многие увидели намек на то, что она ждет с войны любимого человека. Учитывая, что песня на русском языке и выпущена в рф, гражданство этого военного легко определить. В песне буквально поется о "победе":
"Я никогда никому ни за что
Не променяю нашу любовь
С победой знаю ты вернёшься домой
Я буду сильно ждать тебя одного"
В сети украинцы нарекли Соломко "второй Ани Лорак", обвиняют в предательстве и заработке на крови. Каждый снимок певицы в Instagram сопровождается волной хейта. Не стала исключением последняя фотографии артистки на странице. Так, Яна Соломко вдруг заговорила на украинском языке, а в геолокации указала Майами. Вероятно, опальная певица перебралась из рф в США.
Soyana поделилась фотографией с дочерью Кирой. В подписи говорится: "З днем знань". Такое "переобувание" пользователи не оставили без внимания:
- "Не позорь украинский язык, ты его не достойна";
- "А почему не в Туле?";
- "Давно переобулась?";
- "Паспорт помог синенький?";
- "А ребенка надо отдать львовой-беловой! А то что это малороссы в стране НАТО мучаются!";
- "Назад за поребрик! Нюхай кровавые рубли!"
Вероятно, Соломко выехала из россии не так давно. Еще весной она делилась впечатлениями об отдыхе в одном из конных клубов Подмосковья. Тогда же выступала на российском фестивале "Жара".
Ранее "Телеграф" сообщал, что уроженка Одессы Регина Тодоренко продолжает молчать о зверствах россиян на территории Украины. Более того, ведущая колесит по российским городам, снимая шоу – плагиат "Орла и решки".