Яна Соломко показала бойфренда в США и нарвалась на хейт (фото)
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Артистка Яна Соломко находится в США
Певица Яна Соломко, родом из Полтавщины, не отличается принципиальностью: она выступала и в Украине, и в россии. Сейчас бывшая участница "Холостяка", которая во время войны облюбовала столицу россии и неоднократно попадала под волну хейта, проживает в США, хотя недавно артистка радовала российскую публику.
Недавно на своей Instаgram -странице Яна Соломко поделилась фотографией своего нового избранника. Подписчики высмеяли звезду в комментариях, спрашивая, почему же ее бойфренд не участвует в так называемой "СВО".
На фотографии видно, как женщину обнимает мужчина, лица которого не видно. В сообщении Яна Соломко поставила смайлик в виде сердца. На другом фото артистка сидит в одном из американских ресторанов.
На странице в Instagram артистка распространила видео, где она обнимается с неизвестным мужчиной. Кто он – непонятно. Подписчики певицы заметили, что ее новый бойфренд старше ее.
Подписчики неоднозначно отреагировали на новости Соломко:
- "А чье на гневающем Западе?"
- "Знали бы власти США, кто здесь участвовал в фашистской пропаганде. А так нет, выехали с украинским паспортом".
- "Предательница и предательство".
- "Из рашки в Нью-Йорк полетела. Как ты могла))) Так что враг рашки))))".
Instagram-сообщество не обошло вниманием нового избранника знаменитости:
- "Что там из СВО вернулся?"
- "Так обычно обнимают сестру, а не любимую девушку".
- "Опа, а почему не на войне?! А Яна в США, а не в рашке?"
- "Это ты ему о пакетах пела?"
- "Ничего не понял. То говорит, что парень на СВО, то в Штатах красуется".
Соломко "обошла" негатив "смайликами" и молчанием.
Напомним, что артистка Яна Соломко родилась в поселке Чутово Полтавской области, а с подросткового возраста жила в Киеве. В Украине певица оставалась до 2022 года, но за несколько недель до полномасштабного вторжения она переехала в Москву. Там Соломко строила карьеру, выступая на пропагандистских каналах и прославляя россию. После этого артистку украинцы затравили в сети.
Ранее "Телеграф" писал, что после выступлений перед россиянами Соломко не постеснялась писать посты на украинском языке. Звезда долго выпускала песни со скандальным продюсером Юрием Бардашем.