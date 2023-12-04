Яна Соломко показала бойфренда в США и нарвалась на хейт (фото)

Артистка Яна Соломко находится в США

Певица Яна Соломко, родом из Полтавщины, не отличается принципиальностью: она выступала и в Украине, и в россии. Сейчас бывшая участница "Холостяка", которая во время войны облюбовала столицу россии и неоднократно попадала под волну хейта, проживает в США, хотя недавно артистка радовала российскую публику.

Недавно на своей Instаgram -странице Яна Соломко поделилась фотографией своего нового избранника. Подписчики высмеяли звезду в комментариях, спрашивая, почему же ее бойфренд не участвует в так называемой "СВО".

На фотографии видно, как женщину обнимает мужчина, лица которого не видно. В сообщении Яна Соломко поставила смайлик в виде сердца. На другом фото артистка сидит в одном из американских ресторанов.

Яна Соломко с загадочным мужчиной

На странице в Instagram артистка распространила видео, где она обнимается с неизвестным мужчиной. Кто он – непонятно. Подписчики певицы заметили, что ее новый бойфренд старше ее.

Подписчики неоднозначно отреагировали на новости Соломко:

"А чье на гневающем Западе?"

"Знали бы власти США, кто здесь участвовал в фашистской пропаганде. А так нет, выехали с украинским паспортом".

"Предательница и предательство".

"Из рашки в Нью-Йорк полетела. Как ты могла))) Так что враг рашки))))".

Подписчики осыпали Соломко критикой

Instagram-сообщество не обошло вниманием нового избранника знаменитости:

"Что там из СВО вернулся?"

"Так обычно обнимают сестру, а не любимую девушку".

"Опа, а почему не на войне?! А Яна в США, а не в рашке?"

"Это ты ему о пакетах пела?"

"Ничего не понял. То говорит, что парень на СВО, то в Штатах красуется".

Люди не скрывают иронии

Соломко "обошла" негатив "смайликами" и молчанием.

Напомним, что артистка Яна Соломко родилась в поселке Чутово Полтавской области, а с подросткового возраста жила в Киеве. В Украине певица оставалась до 2022 года, но за несколько недель до полномасштабного вторжения она переехала в Москву. Там Соломко строила карьеру, выступая на пропагандистских каналах и прославляя россию. После этого артистку украинцы затравили в сети.

Ранее "Телеграф" писал, что после выступлений перед россиянами Соломко не постеснялась писать посты на украинском языке. Звезда долго выпускала песни со скандальным продюсером Юрием Бардашем.