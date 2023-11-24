Байрак, Бардаш і Лорак: де зараз і чим займаються зірки, які проміняли Україну на росію

Чимало українських артистів реалізують свої амбіції в Росії

Багато українських знаменитостей після повномасштабного вторгнення продовжили жити та працювати в Росії, підтримуючи кремлівський режим, який провадить агресивну політику в нашій державі. Вони стали чужими для українського народу та тими, які грають в мовчанку.

"Телеграф" зібрав найвідоміших артистів-зрадників, які розпочинали свій творчий шлях в Україні. Вони не боять ні критики українців, ні реалій війни.

Таїсія Повалій

Співачка Таїсія Повалій давно стала невід’ємною частиною російської естради. Після 24 лютого 2022 року знаменитість не залишила країну-агресорку, а навпаки – стала відкрито говорити про підтримку путіна, а 24 серпня 2023 року зірка, яка колись була дуже популярною та шанованою в Україні, отримала російське громадянство.

Повалій виконала "Пісню про рушник" для росіян

Наташа Корольова

Уродженка України ще в 90-ті роки обрала свій творчий шлях в росії. Спершу знаменитість мовчала про війну в Україні. А згодом заявила, що її чоловік Тарзан поповнить лави російських військ, якщо в цьому буде потреба.

Чоловік Корольвої є прихильником путіна

Ані Лорак

Українська співачка Ані Лорак також працює на російській сцені з 2014 року. Артистка обходить тему війни в Україні та зберігає мовчанку. Ані Лорак часто засуджують в Україні і її мовчанку розцінюють як підтримку путінського режиму.

Лорак давно живе в росії

Анна Трубецька

Артистка, яка брала участь у шоу "Голос країни" та "Х-фактор" Анна Трубецька нещодавно розповідала, що Тіна Кароль та Настя Каменських є її кумирами. Молоді зірка виконувала пісні українських знаменитостей, аж раптом після 22 лютого 2022 року вона почала будувати творчі плани в росії. Трубецька оперативно з’явилася на пропагандистських каналах країни-агресорки. Наразі вона підспівує Миколі Баскову та Ларисі Доліній.

трубецька захоплювалась Тіною Кароль

Оксана Байрак

Оксана Байрак була дуже популярною в Україні, проте все українське їй було чужим. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, знаменитість перебувала в Одесі. Байрак зібрала свої речі та виїхала до Москви. Цікаво, що тепер артистка підтримує путіна, який бомбить її батьківщину.

Байрак давно відхрестилася від українців

"Кролики" Володимир Данилець та Володимир Моїсеєнко

Знаний дует гумористів уже давно виступає в росії, а повномасштабне вторгнення країни-агресорки аж ніяк не змінило плани артистів. Цікаво, що вони досі тішать російську публіку, але нещодавно були присутні на похороні Ніни Матвієко.

"Кролики" нещодавно приїжджали в Україну

Юрій Бардаш

Після повномасштабного вторгнення продюсер Юрій Бардаш втік до росії. Він заявив, що повернеться в Україну після того, як російські окупанти завоюють Київ. Знаменитість запевнив, що незабаром отримає російське громадянство.

Бардаш мріє про зазоплення росіянами Києва

Раніше "Телеграф" писав, що зірка "Останнього москаля" пригадала своє життя в Україні. Галина Безрук виступає в театрах росії.