Два дома, три квартиры и земельные участки: что известно о имениях экс-министра-беглеца Захарченко в Украине

Имущество политика в Украине находится в собственности государства

Виталий Захарченко – бывший министр внутренних дел Украины времен Виктора Януковича. Чиновник организовал силовой разгон участников Евромайдана в 2013-2014 годах, а затем приказал стрелять в митингующих. За время своей деятельности Захарченко приобрел несколько квартир и поместий на Киевщине.

Какую недвижимость имел экс-министр МВД и что с ней происходит сейчас – знает "Телеграф".

Что известно о имениях Виталия Захарченко

После того, как бывший министр внутренних дел сбежал из страны в Россию, его имущество арестовали и передали Агентству по розыску и менеджменту активов. Речь идет о частных домах и роскошных квартирах в Киеве и области, нескольких паркоместах и 15 земельных участках.

В частности, у чиновника был роскошный дом на 1300 квадратных метров в 20 минутах от Киева. На территории поместья обустроены японские беседки, теннисный корт, озера, зона барбекю, домик для охраны, посажены разнообразные деревья.

Дом Захарченко под Киевом, скриншот с "ТСН"

Имение политика окружает зеленая территория, скриншот из "ТСН"

Для особняка чиновник выбрал самые дорогие материалы и мебель, в стиле "дорого-много". На полках в гостевом доме можно увидеть дорогую немецкую посуду, а у телевизора — вазы из венецианского стекла, старинные амфоры. Также чиновник приобрел стоимостные диваны и серванты.

В доме Захарченко можно увидеть много дорогих предметов, скриншот из "ТСН"

Комната в гостевом доме Захарченко, скриншот с "ТСН"

Вазы из венецианского стекла, скриншот из "ТСН"

На территории имения находился отдельный дом, где жена Захарченко разводила собак элитной породы — мальтийских болонок. После побега из Украины женщина открыла питомник в Москве, но затем закрыла. Зато она завела обезьянку. Также жена Захарченко некоторое время распространяла фотографии с ним, но в 2023 году прекратила.

Жена Захарченко разводила мальтийские болонки, скриншот из "ТСН"

Захарченко с женой, фото из ее соцсетей

По состоянию на 2024 год в дом искали управляющего. Он не должен иметь отношения к владельцу, то есть Захарченко, к стране-оккупанта и Беларуси. Среди обязательств управляющего – присылать минимальный платеж и прибыль от дохода в государственный бюджет. Также он должен заботиться о сохранении этого актива.

Кроме этого, в собственности Захарченко находились 3 элитных квартиры, 2 из них расположены на Институтской в Киеве. А еще один дом чиновника расположен в самом центре столицы, возле "Батькивщины-матери". Также он владел земельными участками почти на 5 гектаров, в том числе в центре Киева.

Второй дом Захарченко в Киеве, скриншот с "ТСН"

Отметим, что против Захарченко сейчас открыто четыре уголовных производства, связанных с организацией похищения, задержания и убийства участников Евромайдана. Также он пытался склонить украинских чиновников к предательству родины в 2022 году. Сейчас чиновник находится в государственном и международном розыске. Он продолжает жить на территории страны-оккупанта.

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