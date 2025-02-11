Глубокие декольте и приталенные платья: как одевалась предательница Марченко перед тем, как стать "паломницей"

Запроданка выбирала эпатажные наряды для телепрограмм

Оксана Марченко долгое время была ведущей рейтинговых развлекательных проектов в Украине. Однако после начала вторжения россиян она сбежала в страну-оккупанта, где поддерживает кровавую войну. Там ведущая превратилась в "горе-паломницу" и берет интервью в русских церквях с захватчиками.

В Украине Марченко была ведущей популярных проектов "Україна має талант" и "Х-фактор". В свое время эти программы получали самые высокие рейтинги на украинском телевидении.

В эфирах программ предательница, не осудившая войну, выбирала откровенные наряды. Приталенные платья, глубокие декольте, вырезы – в ход шло все, чтобы подчеркнуть свои формы. Макияж запроданки тоже всегда был яркий, с акцентом на глаза или губы. Спокойный мейк-ап редко можно было увидеть на ее лице.

Марченко в кожаном платье, фото "СТБ"

Платья с камнями на Марченко, коллаж из сети

Серебряное платье на Марченко, фото Ivona.bigmir.net

Предательница предпочитала платья с большим количеством камней, бархата, коже, в стиле "дорого-много". Обычно она завершала образы высокими прически, на которые иногда крепили корону. Этим Марченко хотела придать себе статусность, предстать в образе графини.

Марченко выбирала дорогие платья с камнями и стоимостных тканей, коллаж из сети

Марченко не боялась эпатажности и пестрых нарядов, коллаж из сети

Марченко часто демонстрировала декольте в программах, фото "СТБ"

Интересно, что коллеги отзывались о Марченко как о человеке с проукраинской позицией. Например, продюсер Владимир Завадюк рассказывал, что ведущая вела себя профессионально и адекватно, общалась на украинском.

"В то время Оксана производила впечатление абсолютно адекватного, профессионального и понятного человека, который позиционировал себя как патриотка. Он общался на украинском языке и был против, чтобы судьи общались на любом другом языке. Но потом произошло то, что мы с вами знаем", – поделился он.

Марченко одевала кружевные платья, фото "СТБ"

Марченко в обшитом красном платье с декольте, фото "СТБ"

Телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк рассказывал, что Марченко просила его не переходить на русский, когда приезжают участники из других стран. Ее отец приходил на эфиры программ в вышиванке. По мнению продюсера, запроданка предала родину за рубли.

Марченко с глубоким декольте, фото "СТБ"

А вот после вторжения россиян Марченко внезапно сменила имидж. Она продолжила быть ведущей программы "Паломница" в стране-террориста, но в других образах. Дорогие платья и яркие макияжи предательница изменила на наряды в пол и платки. Теперь она пытается выглядеть скромной благочестивой женщиной.

Марченко стала "горе-паломницей", скриншот с видео

Марченко теперь носит платок, скриншот с видео

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас предательница Оксана Марченко. Ее внешность очень изменилась со времен "Х-фактора".