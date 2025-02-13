Ее крестил Путин по просьбе Марченко: как выглядит дочь предателя Медведчука и где она сейчас

Девушку дважды пытались отчислить из университета

Бывшая украинская ведущая Оксана Марченко предала нашу страну, как и ее супруг Виктор Медведчук, которого в 2022 году обменяли на украинских военнопленных. Сейчас они вместе с дочерью Дарьей живут в Москве. Причем 20-летняя девушка поехала покорять столицу России еще до начала полномасштабной войны.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит дочь предателей и что о ней известно. Мы узнали некоторые факты из жизни Дарьи Медведчук.

Как выглядит дочь предателей Оксаны Марченко и Виктора Медведчука

Уроженка поселка Чабаны в Киевской области Оксана Марченко была в Украине популярной телеведущей и журналисткой. Она изначально вела собственный проект "Шоу Оксаны Марченко", затем с 2009 по 2014 год была главным лицом музыкальной программы "У Украины есть талант", а с 2010 по 2016 год Марченко работала ведущей на шоу "Х-фактор".

С Виктором Медведчуком, который стал ее вторым мужем, они поженились в июле 2003 года, а через год у них родилась дочь Дарья. В этом году девушке исполнится 21 год.

Виктор Медведчук женился на Оксане Марченко в 2003 году

Крестным отцом Дарьи стал президент России Виктор Путин. Как рассказал в одном из интервью предатель Виктор Медведчук, взять в кумовья диктатора настояла именно Оксана Марченко.

Оксана Марченко с дочерью Дарьей

По словам Медведчука, Путин всегда поздравлял свою крестницу с днем рождения и по возможности встречался с их семьей.

Бывшая украинская телеведущая Оксана Марченко в интервью "Стране" заявила, что Путин является замечательным крестным отцом. Она также отметила, что разделяет его как президента России, и как православного человека, который крестил их дочь.

"Только в контексте православного человека я хочу о нем говорить. Поэтому я его и выбрала", – отметила жена Медведчука.

Дарью крестил Владимир Путин по просьбе Марченко

Что известно о крестнице Путина Дарье Медведчук

Долгие годы супруги вместе с дочерью жили в Украине, поскольку Оксана Марченко развивалась как телеведущая, а Виктор Медведчук строил политическую карьеру и был лидером партии "ОПЗЖ", которая сейчас запрещена в нашей стране.

Дарья уехала в Россию еще в 2021 году

Согласно СМИ, в 2021 году Дарья уехала покорять столицу России и там стала студенткой Высшей школы экономики, выбрав специальность "Управление бизнесом". Но обучение, судя по всему, не вызывало особого интереса у молодой девушки, поскольку дважды ее пытались отчислить из университета. Первый раз Дарью едва не выгнали, потому что она принесла подделанные медицинские справки о временной нетрудоспособности, а второй — из-за несдачи сессии. Девушка получила уведомление об отчислении и "недобросовестном освоении учебной программы".

Как выглядит дочь Марченко и Медведчука

Однако за крестницу Путина "замолвили словечко", ей разрешили написать мотивационное письмо и остаться в учебном заведении. Но в 2022 году, как рассказывал Медведчук, его младшая дочь собиралась полететь учиться в Швейцарию, но за несколько дней до начала обучения Дарье аннулировали визу.

Дарья Медведчук

Свежей информации о девушке нет, поскольку Дарья редко посещает светские мероприятия, а родители предпочитают ее не "светить". Вероятно, она продолжает учиться в России. Дочь предателей ведет закрытый образ жизни.

"Телеграф" писал ранее, что запроданка Оксана Марченко прибедняется в России в новом образе. Жена предателя Украины Виктора Медведчука, кардинально изменила свой стиль.