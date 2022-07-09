Бої за Луганщину тривають: росія має підступний план, розповів Гайдай

Українська артилерія заважає росіянам досягти поставленої мети

Окупанти не змогли повністю захопити Луганську область, попри гучні заяви російського військового керівництва.

Разом з тим, як повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, окупанти хочуть провести "референдум" щодо вступу до рф на території ОРЛО, щоб у кремля з’явився привід оголосити загальну мобілізацію.

Як повідомив Гайдай, бійці ЗСУ продовжують утримувати невелику частину області, проте завдяки успіхам далекобійної артилерії у тилах ворожих військ постійно спостерігаються вибухи у казармах та складах із паливом та боєкомплектом.

Загалом, через необхідність поставити нові боєприпаси, росіяни взяли оперативну паузу, щоб відновити сили перед початком нового наступу.

Втрата контролю над Луганською областю, каже Гайдай, дозволить росіянам провести т.зв. "референдум" про приєднання до росії, а після того, як ЗСУ почнуть звільняти окуповані землі, оголосити, що нібито бої вже йдуть на території рф і почати загальну мобілізацію.

Як повідомлялося раніше, в оборонному відомстві США зазначили, що росіяни помітно знизили темпи наступу на Донбасі, серед причин там виділяють постачання новітнього західного озброєння, включаючи РСЗВ HIMARS. Також там зазначили, що росіянам заважає підривна діяльність партизанів на тимчасово окупованих територіях.