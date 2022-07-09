Бои за Луганщину продолжаются: у россии есть коварный план, рассказал Гайдай

Украинская артиллерия мешает россиянам достичь поставленных целей

Оккупанты не смогли полностью захватить Луганскую область несмотря на громкие заявления российского военного руководства.

Вместе с тем, как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, оккупанты хотят провести "референдум" по вступлению в рф на территории ОРЛО, чтобы у кремля появился повод объявить общую мобилизацию.

Как сообщил Гайдай, бойцы ВСУ продолжают удерживать небольшую часть области, однако благодаря успехам дальнобойной артиллерии в тылах вражеских войск постоянно наблюдаются взрывы в казармах и складах с топливом и боекомплектом.

В целом из-за необходимости поставить новые боеприпасы россияне взяли оперативную паузу, чтобы восстановить силы перед началом нового наступления.

Потеря контроля над Луганской областью, говорит Гайдай, позволит россиянам провести т.н. "референдум" о присоединении к россии, а после того, как ВСУ начнут освобождать оккупированные земли, объявить, что якобы бои уже идут на территории рф и начать общую мобилизацию.

Как сообщалось ранее, в оборонном ведомстве США отметили, что россияне заметно снизили темпы наступления на Донбассе, среди причин там выделяют поставки новейшего западного вооружения, включая РСЗО HIMARS. Также там отметили, что россиянам также мешает подрывная деятельность партизан на временно оккупированных территориях.