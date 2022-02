Несподівана поява гурту Kalush та Тіни Кароль: як пройшов 5 випуск шоу "Голос країни-12" (відео)

Як пройшли п’яті сліпі прослуховування 20 лютого, дізнавайтесь у матеріалі

У неділю, 20 лютого, українські телеглядачі побачили новий випуск найпопулярнішого вокального шоу України "Голос країни". Найталановитіші вокалісти спробували вразити зіркових тренерів, і комусь це справді вдалося. "Телеграф" розповідає, як пройшли п’яті сліпі прослуховування у 12 сезоні проєкту "Голос країни".

Нагадаємо, що тренерські крісла зайняли відомі представники українського шоубізнесу: співачка Надя Дорофєєва, репер та продюсер Потап (Олексій Потапенко), співачка Оля Полякова та лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

Крім того, у 12 сезоні деякі учасники зможуть отримати другий шанс від народних тренерів – солістки гурту KAZKA Олександри Зарицької та підприємця Андрія Мацоли. Беззмінними ведучими вокального проєкту стали Юрій Горбунов та Катерина Осадча.

Хто пройшов у проєкт і до яких команд приєдналися учасники 12-го сезону "Голосу країни"

Першим вийшов на сцену Олександр Олещук. Хлопець, як його батько та старший брат, працює масажистом. За словами Олександра, він по-справжньому почувається наповненим лише тоді, коли співає. Він виконав пісню Hallelujah і потрапив у команду Наді Дорофєєвої.

Вдалося здивувати своїм виконанням тріо дівчат GULIGULI, які виявились бек-вокалістками гурту KAZKA. На сліпих прослуховуваннях вони заспівали трек канадського співака The Weeknd – Blinding Lights, який переклали українською мовою. Дівчата потрапили до команди Потапа.

22-річна співачка із Вінницької області Дарина Забєліна співає у ресторанах. Дівчина мріє про велику сцену, а проєкт, за словами Дарини, може стати поштовхом для її розвитку. Співачка виконала пісню Тіни Кароль "Твої гріхи" та потрапила до команди Святослава Вакарчука.

Хірургу Нареку Аміряну хочеться послухати оплески глядачів з великої сцени. Чоловік заспівав Nessun dorma Джакомо Пуччіні та потрапив у команду Наді Дорофєєвої.

Михайло Герасимчук — хлопець, котрий навчався у металургійному коледжі, але завжди мріяв стати популярним співаком. Михайло виконав хіт MONATIK — JOMO/"Зажигать" та приєднався до команди Потапа.

Колишня фіналістка першого сезону проєкту "Голос. Діти" Вікторія Литвинчук знову вийшла на сцену. Дівчина виконала пісню гурту Pet Shop Boys — It’s A Sin і потрапила до команди Олі Полякової.

Учасник з Івано-Франківської області Андрій Григорський з дитинства страждає від синдрому Туретта — рідкісного захворювання нервової системи, що виражається в систематичних моторних (рухових) та вокальних (звукових) тиках, які неможливо контролювати. Хлопець виконав хіт Олександра Пономарьова "Ти дочекайся мене", але не повернув до себе жодного тренерського крісла. Проте Андрія врятували народні тренери Зарицька та Мацола.

На сцені запалила Карина Столаба — колишня учасниця "Голосу. Діти-5", яка була у команді Дорофєєвої. Тепер уже доросла дівчина вирішила взяти участь у проєкті. Карина виконала пісню гурту Non Blondes — What’s Up і повернула до себе всіх тренерів. Послухавши своє серце дівчина приєдналася до команди Потапа.

Валерія Бутурліна працює учителем вокалу. Саме підтримка учнів допомогла дівчині зважитися на участь у "Голосі". Валерія заспівала хіт Селін Діон All by myself та повернула до себе всіх тренерів, але обрала команду Олі Полякової.

Спортсмен із Запоріжжя Олександр Коржов повернув до себе крісло Святослава Вакарчука. Олександр заспівав пісню гурту HammAli & Navai "Птичка".

Співачка та автор пісень Вероніка Слюзалек вирішила поділитися своєю творчістю. На п’ятих сліпих прослуховуваннях дівчина виконала пісню гурту Kalush "Додому" та приєдналася до команди Потапа. Вероніку підтримали й самі учасники гурту Kalush, які несподівано з’явилися із-за лаштунків. Нагадаємо, що музиканти можуть стати можливими представниками України на "Євробаченні-2022" в італійському Турині.

Автор пісень Тіни Кароль та інших артистів Катерина Офліян мріє вийти із тіні відомих виконавців. Учасниця заспівала пісню Кароль "Найти своих", але їй не вдалося повернути до себе тренерів. Катерину вирішила підтримати сама Тіна Кароль, яка вийшла із-за лаштунків. Врятували вокалістку Зарицька та Мацола.

Нагадаємо, що в січні у 19-річного переможця вокального талант-шоу "Голос. Діти" та "Голос країни-10" Романа Сасанчина народилася донька. Новонароджену назвали Лізою.