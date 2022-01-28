Це взагалі Україна? Російськомовний серіал "Кварталу" на "плюсах" викликав обурення у мережі

Серіал "Дикі" обурив українців, які борються проти обрусіння ефірів

Російська агресія допомогла багатьом усвідомити важливість української мови та українського культурного продукту, проте вітчизняне телебачення продовжує вражати тезою "Какая разніця".

У новий мовний скандал потрапила Студія "Квартал 95", яка створила російськомовний серіал "Дикі". Перші серії проєкту недавно вийшли на телеканалі "1+1". Нагадаємо, що до 2019 року співвласником та художнім керівником "Кварталу" був шостий президент України Володимир Зеленський.

Громадська організація "Відсіч" у Facebook пише, що в серіалі російське все — мова героїв, офіційна документація, написи на дверях чиновників, книги, титри. "Серіал просто тхне "русскім міром", — зазначають в організації.

"73% будуть дивитися з радістю. Тут же в черговий раз прославляються окупанти, їх сміття та бандити. Чи думаєте вони за Зеленського з інших причин голосували? Та вони на прихід російських військ з надією чекають", "Все так сумно. Люди просто не навчені. інформ гігієні. Більшість — "какая разница, кино интересное", — пишуть українці в коментарях.

Нагадаємо, що стаття 23 закону про мову, яка набула чинності ще 16 липня 2021 року, зобов’язує телеканали демонструвати фільми виключно державною мовою.

"Показ цього та інших російськомовних фільмів і серіалів на "Плюсах" та інших олігархічних каналах – це грубе порушення закону про мову, яке було б неможливим, якби цьому не сприяла влада на чолі з квартальним презЕдентом", — зазначають в організації.

Окрім цього більше місяця тому у соцмережах запустили флешмоб #ЗаТБУкраїнською, щоб "нарешті припинити нахабне порушення закону про мову на телебаченні". На підтримку руху виступила українська письменниця Оксана Забужко. За її словами, на телебаченні відбувається обрусіння через формально українські фільми та серіали.

Планується, що 1 лютого о першій годині дня кияни зберуться на акцію біля Держкіно (вул. Лаврська, 10) на підтримку телебачення українською.

Додамо, що телеканал "1+1" знову повторює ту ж саму помилку, що було зі "Сватами", яких спочатку переклали українською мовою, а пізніше знову повернули російську.

Головні ролі у серіалі "Дикі" виконали українські актори Руслан Ханумак, Ельдар Кабіров та Дар'я Петрожицька, яка, до речі, обурила українців, коли отримала звання Заслуженої артистки України.