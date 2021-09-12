Зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька стала Заслуженою артисткою України: мережа (м’яко кажучи) здивована

Присвоєння звання актрисі викликало хвилю негативу в мережі.

У суботу, 11 вересня, в Україні відзначали День кіно. Спеціально з цієї нагоди президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ряд зірок.

Відповідний указ був опублікований на офіційному сайті президента.

Однією з нагороджених стала 30-річна актриса театру і кіно, зірка українського серіалу "Папік" Дарʼя Петрожицька. Дівчині було присвоєне звання "Заслужена артистка України". На своїй сторінці в Інстаграм артистка досить коротко відреагувала на свою нагороду.

"У мене шок" — написала у себе в сторіс Дарʼя.

Сторіс Дар’ї Петрожицької

Така ж реакція (м’яко кажучи) була і у багатьох користувачів мережі. Телеведучий Ігор Кондратюк у себе на сторінці в Фейсбуці опублікував пост, в якому обурився "призначенням" Петрожицької.

Пост Ігоря Кондратюка в Фейсбуці

Під його постом розгорілася дискусія на цю тему. Багато користувачів підтримують Кондратюка, і також не розуміють, чому "невідомі актори" отримують такі високі звання.

Реакція мережі на присвоєння Петрожицької "Заслуженої артистки України"

Реакція мережі на присвоєння Петрожицької "Заслуженої артистки України"

Реакція мережі на присвоєння Петрожицької "Заслуженої артистки України"

Реакція мережі на присвоєння Петрожицької "Заслуженої артистки України"

Раніше, "Телеграф" писав, що на урочистій церемонії "Людина року" Петрожицька вперше представила громадськості свого молодого чоловіка Олексія.