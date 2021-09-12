Зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька стала Заслуженою артисткою України: мережа (м’яко кажучи) здивована
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 32
Присвоєння звання актрисі викликало хвилю негативу в мережі.
У суботу, 11 вересня, в Україні відзначали День кіно. Спеціально з цієї нагоди президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ряд зірок.
Відповідний указ був опублікований на офіційному сайті президента.
Однією з нагороджених стала 30-річна актриса театру і кіно, зірка українського серіалу "Папік" Дарʼя Петрожицька. Дівчині було присвоєне звання "Заслужена артистка України". На своїй сторінці в Інстаграм артистка досить коротко відреагувала на свою нагороду.
"У мене шок" — написала у себе в сторіс Дарʼя.
Така ж реакція (м’яко кажучи) була і у багатьох користувачів мережі. Телеведучий Ігор Кондратюк у себе на сторінці в Фейсбуці опублікував пост, в якому обурився "призначенням" Петрожицької.
Під його постом розгорілася дискусія на цю тему. Багато користувачів підтримують Кондратюка, і також не розуміють, чому "невідомі актори" отримують такі високі звання.
Раніше, "Телеграф" писав, що на урочистій церемонії "Людина року" Петрожицька вперше представила громадськості свого молодого чоловіка Олексія.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-