Скачать
Понедельник, 07.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Ради интереса поджег найденную на улице жидкость: в Днепре произошла трагедия со школьником
Ради интереса поджег найденную на улице жидкость: в Днепре произошла трагедия со школьником
Профессор Александр Феськов: "Европейцы едут лечиться в Украину, ведь качество в наших частных клиниках не хуже, чем в Европе, но цены – в разы ниже"
Профессор Александр Феськов: "Европейцы едут лечиться в Украину, ведь качество в наших частных клиниках не хуже, чем в Европе, но цены – в разы ниже"
"Идея формы сборной Украины с Крымом попала в цель": Муждабаев ответил на истерику россиян
"Идея формы сборной Украины с Крымом попала в цель": Муждабаев ответил на истерику россиян
Почему Притула ушел из "Голоса"? Ответ аналитика
Почему Притула ушел из "Голоса"? Ответ аналитика

"Круче то, что он меня не знал до этого": звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая показала своего бойфренда

"Круче то, что он меня не знал до этого": звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая показала своего бойфренда
07:34 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая долгое время не рассказывала о своей личной жизни своим поклонникам. Девушка тщательно скрывала от публичности свою личную жизнь. Лишь на "Танцах со звездами" стало известно, что Даша встречалась с украинским актером Тарасом Цымбалюком. 

В конце весны актриса заинтриговала поклонников снимком с таинственным незнакомцем, который она опубликовала в своем Инстаграм. На нем Даша и неизвестный позируют в океанариуме. Парень повернут к камере спиной. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Дарья Петрожицкая (@petrozhitskaya)

А вот на торжественной церемонии "Человек года" Петрожицкая таки представила общественности своего молодого человека. Пара впервые вышла в свет вместе. И естественно известная телеведущая Екатерина Осадчая не могла не расспросить актрису о ее бойфренде. 

Дарья была немногословна - парня зовут Алексей и познакомились они во время отдыха в Шарм-эш-Шейхе. Стоит отметить, что их встреча была не из разряда "О я Вас узнал", а с точностью наоборот - мужчина не знал, кто такая Дарья Петрожицкая. 

"Самое крутое то, что он меня не знал до этого. Я подумала: "Я обычный человек, мне нравится то, что он не знает, кто я" - призналась Дарья. 

Ранее, "Телеграф" писал, что Дарья Петрожицкая призналась телеведущей Маше Ефросининой, что потеряла ребенка на третьем месяце беременности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 804

Все по теме:

Отношения, Актриса, Папик, Дарья Петрожицкая.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Свой день рождения встречаю с маленьким чудом": нардеп Светличная родила первенца (фото)
02 Хамят и призывают к запрету: форма сборной Украины к Евро-2020 взбесила россиян
03 "Мы все немного помолились": вице-президент США рассказала о ЧП со своим самолетом и экстренной посадке
04 Байден отказался от идеи встречаться с Зеленским: известна конкретная причина - СМИ
05 В Горловке женщина лишилась ступни из-за взрыва неизвестного взрывного устройства (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вслед за Притулой из &quot;Голоса&quot; вышла депутат Киевсовета и намекнула на создание новой партии
Вслед за Притулой из "Голоса" вышла депутат Киевсовета и намекнула на создание новой партии
&quot;Я сам обманываться рад&quot;: на Киевщине задержали мошенницу, которая использовала людские слабости
"Я сам обманываться рад": на Киевщине задержали мошенницу, которая использовала людские слабости
В Украине дети начнут получать проценты от добычи недр
В Украине дети начнут получать проценты от добычи недр
Зеленский и Байден поговорят по телефону: что об этом известно
Зеленский и Байден поговорят по телефону: что об этом известно
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь