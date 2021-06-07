"Круче то, что он меня не знал до этого": звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая показала своего бойфренда

Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая долгое время не рассказывала о своей личной жизни своим поклонникам. Девушка тщательно скрывала от публичности свою личную жизнь. Лишь на "Танцах со звездами" стало известно, что Даша встречалась с украинским актером Тарасом Цымбалюком.

В конце весны актриса заинтриговала поклонников снимком с таинственным незнакомцем, который она опубликовала в своем Инстаграм. На нем Даша и неизвестный позируют в океанариуме. Парень повернут к камере спиной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дарья Петрожицкая (@petrozhitskaya)

А вот на торжественной церемонии "Человек года" Петрожицкая таки представила общественности своего молодого человека. Пара впервые вышла в свет вместе. И естественно известная телеведущая Екатерина Осадчая не могла не расспросить актрису о ее бойфренде.

Дарья была немногословна - парня зовут Алексей и познакомились они во время отдыха в Шарм-эш-Шейхе. Стоит отметить, что их встреча была не из разряда "О я Вас узнал", а с точностью наоборот - мужчина не знал, кто такая Дарья Петрожицкая.

"Самое крутое то, что он меня не знал до этого. Я подумала: "Я обычный человек, мне нравится то, что он не знает, кто я" - призналась Дарья.

Ранее, "Телеграф" писал, что Дарья Петрожицкая призналась телеведущей Маше Ефросининой, что потеряла ребенка на третьем месяце беременности.