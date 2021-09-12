Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая стала Заслуженной артисткой Украины: сеть (мягко говоря) в недоумении
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Присвоение звания актрисе вызвало волну негатива в сети.
В субботу, 11 сентября, в Украине отмечали День кино. Специально по этому случаю президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами ряд звезд.
Соответственный указ был опубликован на официальном сайте президента.
Одной из награжденных стала 30-летняя актриса театра и кино, звезда украинского сериала "Папик" Дарья Петрожицкая. Девушке присвоили звание "Заслуженная артистка Украины". На своей странице в Инстаграм артистка достаточно коротко отреагировала на свое награду.
"У меня шок" — написала у себя в сторис Дарья.
Такая же реакция (мягко говоря) была и у многих пользователей сети. Телеведущий Игорь Кондратюк у себя на странице в Фейсбуке опубликовал пост, в котором возмутился "назначением" Петрожицкой.
Под его постом разгорелась дискуссия на эту тему. Многие пользователи поддерживают Кондратюка, и также не понимают, почему "неизвестные актеры" получают такие высокие звания.
Ранее, "Телеграф" писал, что на торжественной церемонии "Человек года" Дарья Петрожицкая впервые представила общественности своего молодого человека Алексея.