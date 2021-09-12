Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая стала Заслуженной артисткой Украины: сеть (мягко говоря) в недоумении

Присвоение звания актрисе вызвало волну негатива в сети.

В субботу, 11 сентября, в Украине отмечали День кино. Специально по этому случаю президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами ряд звезд.

Соответственный указ был опубликован на официальном сайте президента.

Одной из награжденных стала 30-летняя актриса театра и кино, звезда украинского сериала "Папик" Дарья Петрожицкая. Девушке присвоили звание "Заслуженная артистка Украины". На своей странице в Инстаграм артистка достаточно коротко отреагировала на свое награду.

"У меня шок" — написала у себя в сторис Дарья.

Сторис Дарьи Петрожицкой

Такая же реакция (мягко говоря) была и у многих пользователей сети. Телеведущий Игорь Кондратюк у себя на странице в Фейсбуке опубликовал пост, в котором возмутился "назначением" Петрожицкой.

Пост Игоря Кондратюка в Фейсбуке

Под его постом разгорелась дискуссия на эту тему. Многие пользователи поддерживают Кондратюка, и также не понимают, почему "неизвестные актеры" получают такие высокие звания.

Реакция сети на присвоение Петрожицкой "Заслуженной артистки Украины"

Реакция сети на присвоение Петрожицкой "Заслуженной артистки Украины"

Реакция сети на присвоение Петрожицкой "Заслуженной артистки Украины"

Реакция сети на присвоение Петрожицкой "Заслуженной артистки Украины"

Ранее, "Телеграф" писал, что на торжественной церемонии "Человек года" Дарья Петрожицкая впервые представила общественности своего молодого человека Алексея.