Була у десятці найуспішніших топмоделей світу. Куди зникла Сніжана Онопко і як зараз виглядає

Онопко неодноразово ділилася постами з російськими піснями

Всесвітньо відома модель Сніжана Онопко родом із Луганщини. У 2024 році стало відомо, що знаменитість знову знайшла щастя після важкого розлучення.

Що потрібно знати:

Сніжана Онопко досягла успіху в міжнародному модельному бізнесі та працювала з Dior, Shiseido та Vogue

В останні роки вона значно рідше з’являється на подіумах та фотосесіях

У 2024 році модель повінчалася з новим обранцем

Рік тому вона потрапила під шквал критики за пісні російських виконавців

Успіхи у модельному бізнесі

Майбутня супермодель народилася 15 грудня 1986 року у Сіверськодонецьку Луганської області (сьогодні їй 39 років). 2001 року вона переїхала до Києва. Саме там, у 15 років, дівчину помітив іноземний скаут – так розпочалася її модельна кар’єра.

Фото: Getty Images

Влітку 2004 року Сніжана пройшла кастинг модельної агенції AL Model Management, яка на той момент ексклюзивно представляла DNA Model Management. Згодом стала моделлю AL Models.

Українка виходила на подіуми Нью-Йорка, Мілана та Парижа, прикрашала обкладинки Numéro та Vogue, де її помітив легендарний фотограф Стівен Майзель. 2005 року модель запросили стати обличчям японського косметичного бренду Shiseido. Вона увійшла в історію як перша українка, яка двічі з’явилася на обкладинці Vogue. Також Онопко стала обличчям французького модного будинку Dior.

Фото: Getty Images

На початку 2000-х Онопко увійшла до десятки найуспішніших моделей світу. Вона була однією з провідних подіумних зірок та обличчям рекламних кампаній таких будинків моди, як Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Gucci, Lanvin, Prada, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Versace, Isabel Marant, Balmain та Marc Jacobs.

Фото: Getty Images

Відомо, що у 2009 році Сніжана стала студенткою факультету психології та соціології Національного університету імені Тараса Шевченка. За роки своєї професійної кар’єри вона отримала статус супермоделі та ікони стилю.

Особисте життя Сніжани Онопко

У 2009 році модель зустрічалася з українським бізнесменом, колишнім членом Партії регіонів Олександром Онищенком. Їх союз вважали одним із найяскравіших у світському житті. Восени того ж року вони оголосили про заручини, а в інтернеті навіть обговорювалася можливість їхнього таємного весілля. Проте стосунки тривали недовго і вже за рік завершилися. З 2016 року Онищенка оголошено у розшук на території України за підозрою у державній зраді. З 2021 року він перебуває під санкціями США, а з червня 2025 року – під санкціями України.

2011 року Онопко вийшла заміж за бізнесмена Миколу Щура. Пара була разом майже десять років, але, за словами Сніжани, чоловік їй зраджував та застосовував фізичну силу. 2020 року після тривалого судового процесу шлюб офіційно розірвали.

У липні 2024 стало відомо, що Сніжана повінчалася в Ризі, Латвія, з новим чоловіком. Невідомо, як звати другого чоловіка української моделі та чим він займається.

Де зараз Сніжана Онопко

В останні роки зірка значно рідше з’являється на фотосесіях та модних показах. 24 лютого 2022 року Онопко виклала в Інстаграмі пост на підтримку України, але не назвала справжнього агресора – Росію.

Модель веде соцмережі англійською та російською мовами, на неї підписано понад 16,6 млн осіб. У вересні 2024 року Онопка розкритикували за пост під російську музику. Українська журналістка Аліна Доротюк заявила тоді, що поведінка уродженки Сіверськодонецька, який зараз перебуває під окупацією РФ, викликає питання.

Якщо тебе настільки перегріло на прибалтійському сонці, що ти не розумієш, що відбувається в Україні, краще взагалі не представлятися українською моделлю Аліна Доротюк

Фото: Getty Images

