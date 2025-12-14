Студентка і 18 років. Як виглядає нова "Міс Україна 2025" з Одеси, що про неї відомо

Переможниця показує своє життя у популярній соцмережі

У суботу, 13 грудня, стало відомо про нову володарку титулу "Міс Україна", фінал якого у 2025 році відбувся у Києві. Переможницю звати Валерія Лісовська і їй 18 років. Минулого року виграла киянка Марія Мельниченко.

Що потрібно знати:

Титул "Міс Україна 2025" здобула студентка з Одеси

Переможниця представить Україну на міжнародному конкурсі "Міс Світу"

Валерія Лісовська навчається, займається моделінгом та веде блог у соцмережах

Перше місце у національному конкурсі краси "Міс Україна 2025" посіла 18-річна одеситка Валерія Лісовська. Перемогу їй принесли високі оцінки журі та підтримка українців в онлайн-голосуванні. Дівчина представлятиме Україну на міжнародному конкурсі краси "Міс Світу" у 2026 році.

Хто така Валерія Лісовська

Валерія є студенткою Міжнародного університету та навчається на другому курсі на спеціальності "Міжнародні економічні відносини". Нова "Міс Україна" вільно розмовляє французькою та англійською мовами, захоплюється тенісом, акторською майстерністю та танцями, а також пройшла курси журналістики.

Також Лісовська займається моделінгом і любить подорожувати. На її сторінку в Інстаграмі підписано понад півтори тисячі людей. У своєму блозі дівчина викладає фото з особистого життя, закордонних поїздок, фотосесій.

Нагадаємо, що у листопаді 2025 року на конкурсі "Міс Всесвіт" виграла мексиканка Фатіма Бош. Українці Софії Ткачук не вдалося потрапити навіть у ТОП-30.