Вивчає фінанси та майстерно катається на сноуборді: як виглядає переможниця "Міс Україна-2024" і що про неї відомо

Марія обійшла 17 конкуренток та отримала діамантову корону

Минулого місяця у Мексиці відбувся конкурс краси "Міс Всесвіт 2024", на якому нашу країну представляла Аліна Пономарьова. А наступного року Україну на міжнародній арені у конкурсі "Міс Світу 2024" представить 20-річна киянка Марія Мельниченко.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає переможниця конкурсу "Міс Україна 2024" та чим захоплюється. Дівчині вдалося завоювати діамантову корону та обійти 17 конкуренток із різних куточків нашої країни.

"Міс Україна 2024" стала Марія Мельниченко — що про неї відомо

У четвер, 5 грудня, у Києві пройшов конкурс краси "Міс Україна 2024" та його переможницею стала 20-річна студентка Марія Мельниченко. Дівчина здобула бажаний титул за сумою балів журі та результатів голосування, яке проходило на офіційному сайті конкурсу протягом двох тижнів.

У Києві пройшов конкурс краси "Міс Україна-2024"

Ім’я переможниці оголосили в ефірі каналу "М1", де відбулася перша трансляція конкурсу з початку повномасштабної війни. Тепер перед Марією поставлено важливе завдання — гідно представити Україну у 2025 році на конкурсі "Міс Світу".

Титул "Міс Україна-2024" виграла Марія Мельниченко

Відомо, що Марія Мельниченко два роки успішно працює моделлю, подорожує різними країнами та поєднує свою кар’єру з навчанням. Вона є студенткою четвертого курсу Державного податкового університету в Ірпені. Дівчина вивчає фінанси, страхування та банківську справу.

Марія Мельниченко працює моделлю

Марія Мельниченко довгі роки займалася бально-спортивними танцями, а ще любить зимові види спорту, зокрема майстерно катається на лижах та сноуборді. Також дівчина активно допомагає військовослужбовцям ЗСУ, вона підтримує збори на потреби нашої армії та різні благодійні ініціативи.

Марія Мельниченко поєднує кар’єру та навчання

Як виглядає "Міс Україна-2024" Марія Мельниченко

На своїй сторінці в Instagram Марія написала, що для неї титул "Міс Україна 2024" це не тільки про красу, але ще про можливість розповісти всьому світу про силу та мужність нашої країни. Марія пообіцяла посилено працювати, щоб виправдати довіру українців та гідно представити країну на міжнародному конкурсі.

Марія Мельниченко представить Україну на "Міс Світу-2024"

"Телеграф" писав раніше, хто отримав титул "Міс Всесвіт 2024". Вперше за довгий час корону забрала блондинка-європейка.