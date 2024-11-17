Хто отримав титул "Міс Всесвіт 2024", як виглядає переможниця і на якому місці одеситка Аліна Пономаренко (фото, відео)

Вперше за довгий час корону забрала блондинка-європейка

У Мексиці відбувся 73-й найпрестижніший конкурс краси "Міс Всесвіт 2024", де учасниці зі 130 країн змагалися за титул найкрасивішої жінки світу. Одеситка Аліна Пономаренко гідно приставила Україну на важливому заході.

Хто виграв конкурс "Міс Всесвіт 2024"

Титул "Міс Всесвіт 2024" вперше в історії дістався представниці Данії — 21-річній Вікторії К’єр Тейлвіг. Вона стала першою данкою, яка здобула перемогу у цьому престижному конкурсі. Вікторія також стала першою за довгий час білявкою, яка перемогла у конкурсі. Її коронацію провела попередня переможниця з Нікарагуа, Шейніс Паласіос.

21-річна Вікторія К’єр — танцівниця та призерка європейських та світових чемпіонатів, підприємець у сфері краси, активістка в галузі психічного здоров’я та майбутній юрист.

Яке місце посіла Україна на "Міс Всесвіті 2024"

На жаль, одеситка Аліна Пономаренко не змогла потрапити до гранд-фіналу. Втім, дівчина гідно презентувала нашу країну. Два дні тому Аліна викликала фурор на подіумі — у бікіні та національному костюмі.

Пономаренко з’явилася в образі, який назвали "Сила землі". Вбрання символізує багату українську землю, вкриту міцною бронею, яка й оберігає державу.

Нещодавно відбувся фінал конкурсу краси "Міс Земля 2024". Головну корону отримала австралійка Джессіка Лейн.