Кто получил титул "Мисс Вселенная 2024", как выглядит победительница и на каком месте одесситка Алина Пономаренко (фото, видео)

Впервые за долгое время корону забрала блондинка-европейка

В Мексике состоялся 73-й самый престижный конкурс красоты "Мисс Вселенная 2024", где участницы из 130 стран соревновались за титул самой красивой женщины мира. Одесситка Алина Пономаренко достойно приставила Украину на важном мероприятии.

Кто выиграл конкурс "Мисс Вселенная 2024"

Титул "Мисс Вселенная 2024" впервые в истории достался представительнице Дании — 21-летней Виктории Кьер Тейлвиг. Она стала первой датчанкой, одержавшей победу в этом престижном конкурсе. Виктория также стала первой за долгое время блондинкой, победившей в конкурсе. Ее коронацию провела предыдущая победительница из Никарагуа, Шейнис Паласиос.

21-летняя Виктория Кьер — танцовщица и призер европейских и мировых чемпионатов, предприниматель в сфере красоты, активистка в области психического здоровья и будущий юрист.

Какое место заняла Украина на "Мисс Вселенной 2024"

К сожалению, одесситка Алина Пономаренко не смогла попасть в гранд-финал. Впрочем, девушка достойно представила нашу страну. Два дня назад Алина произвела фурор на подиуме — в бикини и национальном костюме.

Пономаренко появилась в образе, которое назвали "Сила земли". Наряд символизирует богатую украинскую землю, покрытую крепкой броней, которая и оберегает государство.

Недавно состоялся финал конкурса красоты "Мисс Земля 2024". Главную корону одержала австралийка Джессика Лейн.