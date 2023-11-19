Первая победа страны: названа победительница конкурса "Мисс Вселенная 2023" (фото, видео)

Узнайте, досталось ли Украине место в топ лучших

Ночь с 18 на 19 ноября в Сальвадоре, сияющей жемчужине Латинской Америки, ознаменовался захватывающим завершением 72-го международного конкурса "Мисс Вселенная 2023". Двадцать участниц боролись за престижную корону, но в конечном итоге титул победительницы в этом году достался представительнице Никарагуа, 23-летней Шейннис Паласиос. Она стала первой представительницей своей страны, которая победила в конкурсе.

Второе и третье места заняли представительница Таиланда 27-летняя Аннтония Порсильд и представительница Австралии Морайя Уилсон. Они заняли позиции первой и второй вице-мисс соответственно.

Прошлогодняя победительница, представлявшая США, Р'Бони Нола Габриэль, вручила корону Шейннис Паласиос. Украинка Ангелина Усанова не попала в ТОП-20 финалисток и выбыла из борьбы за корону.

В тройке конкурсантки из стран Таиланда, Австралии и Никарагуа. Фото: Getty Images

Что известно о Шейннис Паласиос — новой "Мисс Вселенной 2023"

Шейннис Паласиос – телеведущая и спортсменка. Она получила образование в области "Массовых коммуникаций" в Центрально-американском университете Никарагуа и была активной участницей университетской волейбольной команды. В 2021 году она представляла свою страну на конкурсе "Мисс Мира" и достигла ТОП-40 участниц.

Победительницей "Мисс Вселенной 2023" стала Шейннис Паласиосу. Фото: Getty Images

На момент победы в конкурсе "Мисс Вселенная" у нее насчитывается 687 тысяч подписчиков в Инстаграме.

Напомним, что Ангелина Усанова представляла Украину на конкурсе. Она является киевской певицей, моделью и волонтером. Как известно, в ходе конкурса не обошлось без скандалов. На вечере поздравлений в Сальвадоре Ангелина оказалась за одним столом с участницей из россии. По-видимому, организаторы конкурса снова пытались создать видимость "дружбы" между участницами из стран, находящихся в состоянии войны.