"Мисс Вселенная Украина 2023" Ангелина Усанова ответила хейтерам на обвинения, что ее "фигура, как бревно" (видео)

Обладательница титула "Мисс Вселенная Украина" решила отреагировать на критику по поводу ее параметров

В 2023 году Украину на конкурсе красоты "Мисс Вселенная", который снял ограничения по возрасту, представит 26-летняя киевлянка Ангелина Усанова. Фото и видео девушки активно обсуждают в сети, на негативные комментарии красавица решила отреагировать.

На своей странице в Instagram Ангелина Усанова поблагодарила украинцев за теплые отзывы, но и ответила хейтерам. Девушка заявила, что любит свое тело, фигуру и лицо.

Так, внешность обладательницы титула "Мисс Вселенная Украина" в этом году не оставила равнодушными пользователей соцсетей. Большинство реакций одобрительных, но есть и недовольные фигурой участницы. "Фигура, как колода! У нас столько красивых девушек с роскошными данными, но в миры прутся вот такие"; "Наверное, мне одной не нравится, извините"; "Подумала, что вы беременная": звучат комментарии на странице Ангелины и конкурса.

"Я – свое тело люблю. Обожаю! Свою фигуру, свой рост и параметры, свои черты лица… Каждый день я работаю над своим телом, занимаясь разными видами физической активности, и прежде всего я делаю это не для того, чтобы объем моей талии составлял конкретное количество сантиметров, а потому, что люблю свое тело", — пишет Усанова.

По ее словам, люди, которые любят свое тело, не станут оскорблять внешность других. Девушка решила отреагировать на негатив, напомнив, что многие женщины болезненно воспринимают критику их фигур.

Как рассказала Усанова, красота для нее означает здоровье. "Мисс Вселенная Украина 2023" следит за питанием, не употребляет алкоголь, сахар, фаст-фуд, а также следит за гигиеной сна, занимается медитацией, растяжкой и тренировками.

"Я призываю вас: достаточно сравнивать женщин, искать недостатки в их телах и унижать женские фигуры! Хватит! Это не сделает мир лучше, а если это не делает мир лучше — зачем вообще тратить на это свою энергию? Давайте любить самое ценное, что у нас есть — наше тело, каково оно есть, а также уважать друг друга", — призвала Усанова.

"Мисс Вселенная Украина 2023" Ангелина Усанова: что о ней известно

Ангелине Усановой 26 лет. В ее сферу интересов входит пение, музыка, йога, медитации. Во время полномасштабной войны занимается волонтерской деятельностью. Instagram участницы довольно пуст. По ее словам, она брала паузу от соцсетей на четыре года, а вернулась лишь летом этого года. Финал конкурса "Мисс Вселенная" состоится уже этой осенью, 18 ноября в Сальвадоре.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что вокруг другого популярного в Украине конкурса – "Мисс Украина" — возник скандал. В сети участниц обвинили в связях со страной-агрессором, организаторы сняли с отбора нескольких претенденток, однако к ряду из них у пользователей все так же остаются вопросы.