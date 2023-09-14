Организаторы "Мисс Украина 2023" убрали из числа участниц трех девушек из-за рф, но есть нюанс

Некоторые украинки не брезгуют работать за российские рубли

Какой конкурс красоты и без скандала, да еще и на фоне полномасштабной войны в родной стране? С требованием бойкотировать нынешнюю "Мисс Украину 2023" согласились многие активисты, и все из-за связи некоторых участниц с россией.

Так, организаторы мероприятия решили убрать трех претенденток на корону. Об этом они сообщили на официальной странице конкурса в Инстаграме.

"По результатам исследований, проведенных специальной этичной группой, сообщаем, что указанные неэтические факты относительно участниц конкурса, к сожалению, подтвердились. Поэтому комитет вынужден исключить трех участниц из состава конкурса. Важно, что мы приняли такое решение, только тщательно проверив предоставленные факты", — говорится в обращении. Однако есть нюанс.

Скандал на "Мисс Украина 2023"

Ранее комик и сооснователь Youtube-канала "Львы на джипе" Андрей Лузан обвинил участниц конкурса "Мисс Украина 2023" в любви к россии и отсутствии гражданской позиции относительно войны рф против Украины. В своим расследовании мужчина отметил трех девушек-участниц, которым, по его словам, плевать на свою страну и ее граждан.

В "черный список" попали:

Оксана Магера из Хмельницкой области, которая ранее была участницей конкурса "Будущее россии" и посещала "российские вечеринки". Ирина Пиляева из Черниговской области, которая не так давно была замечена в компании российского ресторатора Александра Орлова в Британии (до 2022-го Орлов был одним из спонсоров "Мисс Украина"). Екатерина Чувашова. Лузан сообщает, что ее отца задержала СБУ за слив данных о позициях Вооруженных сил Украины.

Судя по списку претенденток на титул "Мисс Украина 2023" на странице конкурса, из числа убрали одну лишь Екатерину Чувашову, тогда как Магеру и Пиляеву оставили. Поэтому на данный момент неизвестно, кто именно был исключен из конкурса вместо вероятных предательниц своей страны.

Оксана Магера находится в списке претенденток на корону "Мисс Украина 2023"

Ирина Пиляева так же на месте

Напомним, "Телеграф" писал, что 26-летняя претендентка на титул "Мисс Украина 2023" Валентина Бурбело из Луганской области развивает свою карьеру в россии. На странице девушки нет публикаций об агрессии рф и зверствах оккупантов. Она, кстати, так же еще в списке участниц.