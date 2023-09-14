Організатори "Міс Україна 2023" прибрали з числа учасниць трьох дівчат через рф, але є нюанс

Деякі українки не гидують працювати за російські рублі

Який конкурс краси і без скандалу, та ще й на тлі повномасштабної війни в рідній країні? З вимогою бойкотувати нинішню "Міс Україну 2023" погодилися багато активістів, і все через зв’язок деяких учасниць з росією.

Так, організатори заходу вирішили прибрати трьох претенденток на корону. Про це повідомили на офіційній сторінці конкурсу в Інстаграмі.

"За результатами досліджень, проведених спеціальною етичною групою, повідомляємо, що зазначені неетичні факти щодо учасниць конкурсу, на жаль, підтвердились. Тому комітет вимушений виключи трьох учасниць зі складу конкурсу. Важливо, що ми прийняли таке рішення лише ретельно перевіривши надані факти", — йдеться у зверненні. Проте є нюанс.

Скандал на "Міс Україна 2023"

Раніше комік та співзасновник Youtube-каналу "Леви на джипі" Андрій Лузан звинуватив учасниць конкурсу "Міс Україна 2023" у любові до росії та відсутності громадянської позиції щодо війни рф проти України. У своєму розслідуванні чоловік відзначив трьох дівчат-учасниць, яким, за його словами, начхати на свою країну та її громадян.

До "чорного списку" потрапили:

Оксана Магера з Хмельницької області, яка раніше була учасницею конкурсу "Майбутнє росії" та відвідувала "російські вечірки". Ірина Піляєва з Чернігівської області, яка нещодавно була помічена в компанії російського ресторатора Олександра Орлова в Британії (до 2022-го Орлов був одним зі спонсорів "Міс Україна"). Катерина Чувашова. Лузан повідомляє, що її батька затримала СБУ за зливання даних про позиції Збройних сил України.

Судячи зі списку претенденток на титул "Міс Україна 2023" на сторінці конкурсу, з числа прибрали одну лише Катерину Чувашову, тоді як Магеру та Піляєву залишили. Тому наразі невідомо, хто саме був виключений із конкурсу замість ймовірних зрадниць своєї країни.

Оксана Магера перебуває у списку претенденток на корону "Міс Україна 2023"

Ірина Піляєва також на місці

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що 26-річна претендентка на титул "Міс Україна 2023" Валентина Бурбело із Луганської області розвиває свою кар’єру в росії. На сторінці дівчини немає публікацій про агресію рф і звірства окупантів. Вона, до речі, також у списку учасниць.