Учасниць "Міс Україна 2023" звинуватили у любові до рф: як пояснюють свій вибір організатори конкурсу (фото)

Одна із претенденток на звання "Міс Україна" вже покинула конкурс

Комік та співзасновник Youtube-каналу "Леви на джипі" Андрій Лузан звинуватив учасниць конкурсу "Міс Україна" в любові до рф та відсутності громадянської позиції під час повномасштабної російсько-української війни. У соцмережах представники конкурсу відреагували на скандал.

В Instagram Андрій Лузан опублікував імпровізоване розслідування, вивчивши соцмережі кількох претенденток на звання "Міс Україна 2023". Озвучена інформація викликала бурхливе обговорення у мережі, а одна з учасниць вирішила залишити конкурс.

Так, комік звинуватив 25-річну учасницю з Хмельницької області Оксану Магеру в тому, що вона не проживає в Україні і нібито любить рф. Зокрема, Лузан заявив про подругу-росіянку та відвідування ресторану російського олігарха Аркадія Новікова, пов’язаного з путіним. Крім того, додав скріншот публікації дівчини із фотографією з Кремля. За даними коміка, йдеться про національну премію в галузі культури та мистецтва "Майбутнє росії". Також гуморист зауважив, що на сторінці моделі немає інформації на підтримку України, а перше фото, датоване 8 березня 2022 року, присвячене Міжнародному жіночому дню та закликає "знаходити причини для радості попри все".

Фото: Instagram Андрія Лузана

Фото: Instagram Андрія Лузана

Фото: Instagram Андрія Лузана

Фото: Instagram Андрія Лузана

Фото: Instagram Андрія Лузана

Фото: Instagram Андрія Лузана

Фото: Instagram Андрія Лузана

Ще одна учасниця – 23-річна Ірина Піляєва з Чернігівської області – помічена на фото з російським мільйонером, ресторатором Олександром Орловим. Лузан розмістив скріншот знімку за 11 серпня 2023 року з Instagram-сторінки @luxuryblogmonaco. Орлов володів ресторанами та клубами в Одесі й Києві. За даними активіста Сергія Стерненка, Орлов організовував в Україні концерти путініста Джигана, а ще нібито "купив" вищезгаданий конкурс у 2021 році.

Фото: Instagram Андрія Лузана

Катерину Чувашову, 19-річну учасницю під номером 23 із Дніпра, Лузан називає нібито дочкою співробітника ФСБ, затриманого СБУ. Фотографію дівчини після скандалу видалено зі сторінки конкурсу в Instagram.

Фото: Instagram Андрія Лузана

Інформація про учасницю вже зникла зі сторінки конкурсу у Instagram

Після скандалу у мережі на сторінці "Міс Україна" у Instagram з’явилися пояснення. Організатори заявили про створення "етичної групи перевірки", обіцяють додатково дослідити учасниць на основі одержаних нових фактів. Не відкидають, що претенденти можуть втратити свій шанс представляти Україну на "Міс світу".

Більше того, одна із учасниць відбору добровільно покинула конкурс. 22-річна Поліна Сурай із Київської області заявила, що не знала про ставлення конкурсанток до росії. Дівчина пише, що мріяла про корону "Міс світу" з дитинства.

"Все це закулісся з російськими олігархами не має нічого спільного з моєю мрією дитинства. Одна з основних вимог, яка навіть прописана в контракті з конкурсом, ніяким чином не підтримувати, не бути пов’язаною з рф, але, напевно, це правило є винятком для деяких конкурсанток ", — йдеться у публікації моделі.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що 26-річна претендентка на титул "Міс Україна 2023" Валентина Бурбело із Луганської області розвиває свою кар’єру в росії. На сторінці дівчини немає публікацій про агресію рф і звірства окупантів.