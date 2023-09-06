Стала відомою і одразу оскандалилася: "Місіс світу 2023" із Херсона трималася за руки з росіянкою (фото)

Під час церемонії вона невимушено стояла поряд із представницями країни, яка підло напала на Україну

Переможниця міжнародного конкурсу Ms World International 2023 Ірина Безсмертна, не встигнувши насолодитися популярністю, вскочила в гучний скандал. Тільки сьогодні в мережі розійшлася новина, що 36-річна українка виборола корону "Місис світу 2023", хоча конкурс відбувся ще 23 серпня.

Уродженка Херсона представляла США, бо 4 роки тому виїхала з України до чоловіка-американця. Ставши "Місис Флорида", а потім "Місис Америка", вона змагалася за перемогу з учасницями майже зі 100 країн, серед них були й конкурсантки з росії. Безсмертна розчарувала своєю неоднозначною позицією.

З одного боку, вона розповіла, що пишається бути українкою, яка представляє США на світовому рівні. А в її Instagram навіть розміщено фото із чоловіком на фоні українського прапора.

З іншого боку, під час церемонії оголошення результатів вона не зневажалася взяти за руки Анастасію Машкіну, яка посіла друге місце — представницю Росії. Країни-агресора, яка торік окупувала рідне місто Безсмертної. Хоча з Херсона окупантів вибили, росіяни й досі тероризують його жителів ракетними обстрілами. Наприклад, на міжнародних змаганнях українська фехтувальниця Ольга Харлан відмовилася тиснути руку росіянці.

На іншому фото "Місис світу 2023" у привітній дружній атмосфері, як ні в чому не бувало, стоїть між Машкіною та другою учасницею з росії, Анастасією Тізовою. Очевидно, позиція "поза політикою", яку протягують на різних міжнародних заходах, не бентежить Безсмертну.

Раніше ми розповідали, що Ольгу Харлан могли дискваліфікувати на чемпіонаті світу після відмови потиснути руку росіянці. За правилами суперники зобов’язані це зробити, виявив таким чином повагу один до одного. Однак FIE дійшла висновку, що Харлан мала право не тиснути руку росіянці. І хоча Україна залишилася без медалей на ЧС з фехтування, українська команда зробила багато гучних перемог на турнірі.