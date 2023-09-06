Українка з Херсона виборола корону "Місіс світу 2023" у США (фото, відео)

Вона продовжувала діяльність у Херсоні аж до тимчасової окупації росіянами

Конкурс "Місіс світу 2023" пройшов у Майямі (штат Флорида, США). За корону змагалися близько 100 учасниць, які прибули на масштабний захід із різних країн світу. Нещодавно українців порадувала новина про те, що Україна братиме участь у Євробаченні 2024 року. А зараз ми радіємо перемозі українки на міжнародному конкурсі Mrs World International 2023!

Організатори конкурсу оприлюднили відео, яке Ірина підготувала для конкурсу. "Ви побачите, як вона розсмішила суддів і зворушила їхні серця цим цікавим і вишукано створеним відео. Вона приголомшлива особистість як зовні, так і всередині. І ми дуже пишаємося тим, що у нас така красива і досвідчена королева, яка представляє всіх заміжніх жінок з всього світу", — прокоментували ролик організатори.

36-річна Ірина Безсмертна, уродженка Херсона, переїхала до Америки до чоловіка понад 4 роки тому. З юності вона пройшла непростий шлях — від безробітної студентки, яка залишилася після розлучення з маленькою дитиною на руках, до бізнес-леді, яка створює робочі місця та свої компанії в рідному місті. Вона продовжувала діяльність у Херсоні до тимчасової окупації росіянами.

Перед конкурсом Ірина розповіла, що підготовка до нього була непростим завданням. "Залишився всього 1 місяць (російський ⬇️) до фіналу конкурсу Ms World International 2023, де я представлятиму заміжніх жінок Америки. Мені пощастило, що конкурс відбудеться в Маямі, всього за 15 хвилин їзди від нашого будинку. Це буде відмінний нетворкінг, стимул розвиватися і незабутні емоції!" — написала вона українською (раніші публікації були російською).

Після перемоги вона поділилася емоціями: "Нова Місіс світу! Це перемога! Головна корона НАША! Я неймовірна горда бути Українкою, яка представляє США на світовому рівні та завоювати головну корону. Дуже символічно — на День прапора України та напередодні Дня Незалежності (конкурс відбувся 23 серпня. — Ред.). У найвирішальніший момент я дивилася на українські прапори, що розвиваються в перших рядах — це гріло моє серце і давало підтримку. Хоч де ти опинився, важливо не забувати, хто ти та з чого почався твій шлях. Вдячна кожному, хто підтримував мене на цьому складному та незабутньому шляху! Це наша спільна перемога!".

Безсмертна із сином. Фото: instagram.com/irena_bessmertnaya

Безсмертна із чоловіком-американцем. Фото: instagram.com/irena_bessmertnaya

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