Британський актор Стівен Фрай приїхав до Києва (фото)

66-річна британська зірка опублікував фото з вагона поїзда Укрзалізниці

Відомий британський комедійний актор Стівен Фрай повідомив про свій приїзд до української столиці для проведення саміту перших леді та джентльменів. 66-річний чоловік відомий своєю підтримкою українців, яким доводиться боротися із російською агресією.

Про своє прибуття в Україну знаменитість повідомив у соцмережі Інстаграм. За кілька годин Фрай опублікував пару фото: одне — з купе поїзда Укрзалізниці, друге — зі свого номера в готелі.

"Спальний вагон від кордону з Польщею до Києва. Прибуваю туди зараз… ", — написав британець.

"Все досить нормально, але більшість британських номерів у готелі не обладнують протигазами", — сумно пожартував Стівен Фрай про реалії українців на тлі війни.

Відомо, що актор виступатиме як ведучий на третьому Саміті перших леді та джентльменів, який заплановано на 6 вересня у Києві. До речі, Стівен Фрай допомагав українцям пережити зиму, підтримуючи ініціативу ShelterBox, яка збирала кошти на придбання теплого одягу та відновлення пошкоджених будинків.

Хто такий Стівен Фрай

Цей англійський письменник і актор досяг популярності завдяки своїм ролям у британських комедійних телесеріалах, таких як "Чорна Гадюка", "Шоу Фрая та Лорі" з Х'ю Лорі, "Пригоди Дживса і Вустера". Він також знявся у фільмах "Пісочна людина", "Жадібність", "Це гріх" та інших.

Стівен Фрай активно підтримує безліч благодійних організацій та ініціатив, орієнтованих на допомогу військовослужбовцям, людям із порушенням слуху та зору, із біполярним розладом, лейкемією, а також ЛГБТ-спільноті.

Нагадаємо, що в лютому цьогоріч Україну відвідав ще один відомий актор — 30-річний Джек Глісон, який прославився завдяки ролі Джофрі у мегапопулярному серіалі "Гра престолів". Він привіз пікап для наших військових, а після того, як допоміг ЗСУ, отримав вишиванку та автограф Залужного — на згадку про Україну та свій візит.