Британский актер Стивен Фрай приехал в Киев (фото)

66-летняя британская звезда опубликовал фото из вагона поезда Укрзализныци

Известный британский комедийный актер Стивен Фрай сообщил о своем приезде в украинскую столицу для проведения саммита первых леди и джентльменов. 66-летний мужчина известен своей поддержкой украинцев, которым приходится бороться с российской агрессией.

О своем прибытии в Украину знаменитость сообщил в соцсети Инстаграм. За несколько часов Фрай опубликовал пару фото: одно — из купе поезда Укрзализныци, второе — со своего номера в отеле.

"Спальный вагон от границы с Польшей до Киева. Прибываю туда сейчас…", — написал британец.

"Все достаточно нормально, но большинство британских номеров в отеле не оборудуют противогазами", — грустно пошутил Стивен Фрай о реалиях украинцев на фоне войны.

Известно, что актер будет выступать в качестве ведущего на третьем Саммите первых леди и джентльменов, который запланирован на 6 сентября в Киеве. Кстати, Стивен Фрай помогал украинцам пережить зиму, поддерживая инициативу ShelterBox, которая собирала средства для приобретения теплой одежды и восстановления поврежденных домов.

Кто такой Стивен Фрай

Этот английский писатель и актер достиг популярности благодаря своим ролям в британских комедийных телесериалах, таких как "Черная Гадюка", "Шоу Фрая и Лори" с Хью Лори, "Приключения Дживса и Вустера". Он также снялся в фильмах "Песочный человек", "Жадность", "Это грех" и других.

Стивен Фрай активно поддерживает множество благотворительных организаций и инициатив, ориентированных на помощь военнослужащим, людям с нарушением слуха и зрения, с биполярным расстройством, лейкемией, а также ЛГБТ-сообществу.

Напомним, что в феврале Украину посетил еще один известный актер — 30-летний Джек Глисон, прославившийся благодаря роли Джофри в мегапопулярном сериале "Игра престолов". Он привез пикап для наших военных, а после того как помог ВСУ, получил вышиванку и автограф Залужного — в память об Украине и своем визите.