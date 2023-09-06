Украинка из Херсона завоевала корону "Миссис мира 2023" в США (фото, видео)

Она продолжала деятельность в Херсоне вплоть до временной оккупации россиянами

Конкурс "Миссис мира 2023" прошел в Майями, (штат Флорида, США). За корону соревновались около 100 участниц, прибывших на масштабное мероприятие из разных стран мира. Недавно украинцев порадовала новость о том, что Украина будет принимать участие в Евровидении 2024. А сейчас мы радуемся победе украинки на международном конкурсе Mrs World International 2023!

Организаторы конкурса обнародовали видео, которое подготовила Ирина для конкурса. "Вы увидите, как она рассмешила судей и тронула их сердца этим интересным и изысканно созданным видео. Она потрясающая личность как снаружи, так и внутри. И мы очень гордимся тем, что у нас такая красивая и опытная королева, которая представляет всех замужних женщин со всего мира", — прокомментировали ролик организаторы.

36-летняя Ирина Бессмертная, уроженка Херсона, переехала в Америку к мужу более 4-х лет назад. С юности она прошла непростой путь — от безработной студентки, оставшейся после развода с маленьким ребенком на руках, до бизнесвумен, создающей рабочие места и свои компании в родном городе. Она продолжала деятельность в Херсоне вплоть до временной оккупации россиянами.

Перед конкурсом Ирина рассказала, что подготовка к нему была непростым заданием. "Остался всего 1 месяц (русский ⬇️) до финала конкурса Ms World International 2023, где я буду представлять замужних женщин Америки. Мне повезло, что конкурс состоится в Майами, всего в 15 минутах езды от нашего дома. Это будет отличный нетворкинг, стимул развиваться и незабываемые эмоции!" — написала она на украинском языке (более ранние публикации были на русском).

После победы она поделилась эмоциями: "Новая Миссис мира! Это победа! Главная корона НАША! Я невероятна горда быть Украинкой, представляющей США на мировом уровне и завоевать главную корону. Очень символично — в День флага Украины и в канун Дня Независимости (конкурс состоялся 23 августа. — Ред.). В самый решающий момент я смотрела на развивающиеся украинские флаги в первых рядах — это грело мое сердце и давало поддержку. Несмотря на то, где ты оказался, важно не забывать, кто ты и с чего начался твой путь. Благодарна каждому, кто поддерживал меня на этом сложном и незабываемом пути! Это наша общая победа!".

Бессмертная с сыном. Фото: instagram.com/irena_bessmertnaya

Бессмертная с мужем-американцем. Фото: instagram.com/irena_bessmertnaya

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