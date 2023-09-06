Стала известной и сразу оскандалилась: "Миссис мира 2023" из Херсона держалась за руки с россиянкой (фото)

Во время церемонии она непринужденно стояла рядом с представительницами страны, подло напавшей на Украину

Победительница международного конкурса Ms World International 2023 Ирина Бессмертная, не успев насладиться известностью, попала в громкий скандал. Только сегодня по сети разошлась новость, что 36-летняя украинка завоевала корону "Миссис мира 2023", хотя конкурс состоялся еще 23 августа.

Уроженка Херсона представляла США, так как 4 года назад уехала из Украины к мужу-американцу. Став "Миссис Флорида", а затем "Миссис Америка", она соревновалась за победу с участницами из почти 100 стран, среди них были и конкурсантки из рф. Бессмертная разочаровала своей неоднозначной позицией.

С одной стороны, она рассказала, что гордится быть украинкой, представляющей США на мировом уровне. А в ее Instagram даже размещено фото с мужем на фоне украинского флага.

С другой стороны, во время церемонии оглашения результатов она не погнушалась взять за руки Анастасию Машкину, которая заняла второе место — представительницу рф. Страны-агрессора, которая в прошлом году оккупировала родной город Бессмертной. Хотя из Херсона оккупантов выбили, россияне до сих пор терроризируют его жителей ракетными обстрелами. Например, на международных соревнованиях украинская фехтовальщица Ольга Харлан отказалась жать руку россиянке.

На другом фото "Миссис мира 2023" в приветливой дружеской атмосфере, как ни в чем не бывало, стоит между Машкиной и второй участницей из рф Анастасией Тизовой. Очевидно, позиция "вне политики", которую протаскивают на различных международных мероприятиях, не смущает Бессмертную.

Ранее мы рассказывали, что Ольгу Харлан могли дисквалифицировать на чемпионате мира после отказа пожать руку россиянке. По правилам соперники обязаны это сделать, проявив таким образом уважение друг к другу. Однако FIE пришла к выводу, что Харлан имела право не жать руку россиянке. И, хотя Украина осталась без медалей на ЧМ по фехтованию, украинская команда совершила много громких побед на турнире.