Учасниця конкурсу "Міс Україна 2023" співпрацює з росією? ЗМІ дізналися цікаві подробиці (фото та відео)
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Дівчина родом із Луганської області
Одна з учасниць конкурсу "Міс Україна 2023" Валентина Бурбело розвиває свою кар’єру в росії, яка намагається стерти Україну з землі. Дівчина брала участь у fashion зйомці російської компанії, що надає в оренду жіноче вбрання.
Про це пише HOCHU.ua. Бурбело 26 років, родом вона з окупованого росією з 2014 року міста Алчевська Луганської області.
Як можна припустити із соцмереж дівчини, зйомка відбувалася безпосередньо в Москві. Розробила її фотограф, який працює у столиці рф та в Кишиневі. За макіяж Валентини теж відповідала візажистка з росії.
При цьому в соцмережах учасниці "Міс Україна 2023" немає жодних позначок, що нещодавно вона співпрацювала з компанією країни-агресора. Однак на сторінці бренду в Instagram є підтвердження такої співпраці. Сама Валентина опублікувала лише кілька кадрів зі зйомки, не вказавши ані геолокацію, ані російський бренд. Водночас сам бренд відзначився у коментарях до її публікації.
Як зазначають автори статті, на сторінці Бурбело в Instagram з початку повномасштабної війни немає жодної публікації про агресію росії та її наслідки для України. Тому вони ставлять запитання: чи може Валентина представляти Україну як на території нашої держави, так і на міжнародному рівні.
Вперше в історії конкурсу краси "Міс Україна" цьогорічну переможницю обере не професійне журі, а українці шляхом онлайн-голосування. Таке рішення організатори ухвалили у зв’язку з повномасштабною війною у нашій країні. На сайті конкурсу представлено 25 учасниць, серед яких і Валентина Бурбело, вже відкрито голосування, яке триватиме 14 днів.
Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає і що постить у Instagram міс Україна-Всесвіт 2022. Вікторія Апанасенко родом із Чернігова. Закінчила факультет психології КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Соціальна робота".