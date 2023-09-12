Участниц "Мисс Украина 2023" обвинили в любви к рф: как объясняются за свой выбор организаторы конкурса (фото)

Одна из претенденток на звание "Мисс Украина" уже покинула конкурс

Комик и сооснователь Youtube-канала "Львы на джипе" Андрей Лузан обвинил участниц конкурса "Мисс Украина" в любви к россии и отсутствии гражданской позиции во время полномасштабной российско-украинской войны. В соцсетях представители конкурса отреагировали на скандал.

В Instagram Андрей Лузан опубликовал импровизированное расследование, изучив соцсети нескольких претенденток на звание "Мисс Украина 2023". Озвученная информация вызвала бурное обсуждение в сети, а одна из участниц решила покинуть конкурс.

Так, комик обвинил 25-летнюю участницу из Хмельницкой области Оксану Магеру в том, что она не проживает в Украине и якобы любит рф. В частности, Лузан заявил о подруге-россиянке и посещении ресторана российского олигарха Аркадия Новикова, связанного с путиным. Кроме того, добавил скриншот публикации девушки с фотграфией из Кремля. По данным комика, речь идет о национальной премии в области культуры и искусства "Будущее россии". Также юморист заметил, что на странице модели нет информации в поддержку Украины, а первое фото, датированное 8 марта 2022 года, посвящен Международному женскому дню и призывает "находить причины для радости несмотря ни на что".

Фото: Instagram Андрея Лузана

Фото: Instagram Андрея Лузана

Фото: Instagram Андрея Лузана

Фото: Instagram Андрея Лузана

Фото: Instagram Андрея Лузана

Фото: Instagram Андрея Лузана

Фото: Instagram Андрея Лузана

Еще одна участница – 23-летняя Ирина Пиляева из Черниговской области – замечена на фото с российским миллионером, ресторатором Александром Орловым. Лузан разместил скриншот снимка за 11 августа 2023 года со Instagram-страницы @luxuryblogmonaco. Орлов владел ресторанами и клубами в Одессе и Киеве. По данным активиста Сергея Стерненко, Орлов организовывал в Украине концерты путиниста Джигана, а еще якобы "купил" вышеупомянутый конкурс в 2021 году.

Фото: Instagram Андрея Лузана

Екатерину Чувашову, 19-летнюю участницу под номером 23 из Днепра, Лузан называет якобы дочерью сотрудника ФСБ, задержанного СБУ. Фотография девушки после скандала удалена со страницы конкурса в Instagram.

Фото: Instagram Андрея Лузана

Информация об участницы уже исчезла со страницы конкурса в Instagram

После скандала в сети на странице "Мисс Украина" в Instagram появились объяснения. Организаторы заявили о создании "этической группы проверки", обещают дополнительно исследовать участниц на основе полученных новых фактов. Не исключают, что претенденты могут потерять свой шанс представлять Украину на "Мисс мира".

Более того, одна из участниц отбора добровольно покинула конкурс. 22-летняя Полина Сурай из Киевской области заявила, что не знала об отношении конкурсанток к рф. Девушка пишет, что мечтала о короне "Мисс мира" с детских лет.

"Все это закулисье с российскими олигархами не имеет ничего общего с моей мечтой детства. Одно из основных требований, которое даже прописано в контракте с конкурсом, никаким образом не поддерживать, быть связанной с рф, но, наверное, это правило является исключением для некоторых конкурсанток", — говорится в публикации модели.

Напомним, "Телеграф" писал, что 26-летняя претендентка на титул "Мисс Украина 2023" Валентина Бурбело из Луганской области развивает свою карьеру в россии. На странице девушки нет публикаций об агресси рф и зверствах оккупантов.