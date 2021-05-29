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Скандальный концерт Джигана в Одессе организовал ресторатор из России: кто такой Александр Орлов и что о нем известно

Скандальный концерт Джигана в Одессе организовал ресторатор из России: кто такой Александр Орлов и что о нем известно
Обновлено 11:15 Сегодня Телеграф Фото: instagram

27 мая в Киеве и 28 мая в Одессе прошли концерты известного хип-хоп и R&B исполнителя Джигана (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн), которые вызвали много споров в сети. 

Активист Сергей Стерненко выяснил, что организатором выступлений артиста стал российский продюсер и ресторатор Александр Орлов, который является владельцем клубов Queen в столице и Одессе. 

Стоит отметить, что в его заведениях в Украине (Ишак, Тануки, Желтое море и не только) придерживаются русской языковой политики, несмотря на закон, который предусматривает общение персонала на украинском языке. Плюс ко всему, в его ресторанах постоянно нарушаются карантинные нормы. 

Стерненко считает, что Орлов должен быть немедленно выгнан с Украины, а к его активам здесь следует применить санкции, ведь он представляет угрозу национальной безопасности.

Александр Орлов— российский предприниматель, ресторатор, основатель бренда японских ресторанов. В последнее время активно заходит на ресторанный рынок в Украине. Помимо этого, в 2021 году он купил себе конкурс "Мисс Украина".

 
 
 
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Публикация от Alexаnder Orlov (@alexanderorlovbulldozer)

Ресторатор родом из Москвы. Начал зарабатывать еще в 18-ти лет, а в 27 лет уже открыл свой первый ресторан. С 2001 года Александр Орлов — президент холдинга Bulldozer Group, в управлении которого сейчас более 80 ресторанов в России, Казахстане, США, Гонконге, Саудовской Аравии и других странах.

 
 
 
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Публикация от Alexаnder Orlov (@alexanderorlovbulldozer)

О личной жизни Орлова практически ничего не известно. В сети ходили слухи о его романе с российской актрисой и ведущей Натальей Рудовой. Та даже якобы была беременна. Однако Орлов опроверг эту информацию в интервью с Раминой Эсхакзай

В том же интервью, он заявил, что не будет рассказывать о своей личной жизни, и даже не сказал, состоял ли он хотя бы в гражданском браке. Лишь уточнил, что он не женат. 

Также в сети ходят слухи, что у ресторатора трое детей.  Орлов не отрицает этого, ведь той же Рамине Эсхакзай рассказал, что состоит в хороших отношениях с их мамами. 

На ютубе ведет собственный канал и ОР-ШОУ.

 
 
 
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Публикация от Alexаnder Orlov (@alexanderorlovbulldozer)

Ранее, "Телеграф" писал, что 3 июня в Украине должен был состояться концерт Моргенштерна. Однако из-за его рекламы режима президента РФ, артисту запретили въезд в страну.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Концерт, Джиган, Александр Орлов.
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