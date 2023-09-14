Ангелина Усанова – "Мисс Вселенная Украина 2023": чем занимается красавица и что постит в Instagram (фото, видео)

Девушка занимается музыкой, любит йогу и вернулась в социальные сети после четырехлетнего перерыва

В 2023 году конкурс "Мисс Вселенная Украина", который снял ограничение по возрасту для участниц, представит Ангелина Усанова. 26-летняя жительница Киева победила путем онлайн-отбора в связи с продолжением полномасштабной российско-украинской войны.

"Телеграф" расскажет, что известно о претендентке на звание Miss Universe-2023. Финал конкурса состоится 18 ноября в Сальвадоре (Центральная Америка).

Кто такая Ангелина Усанова

Обладательница титула "Мисс Вселенная Украина 2023" Ангелина Усанова родилась 7 августа 1997 года в Киеве. Занимается пением и музыкой, пишет песни о мире, экологии и любви, является звуковым целителем. Также в сфере интересов красавицы йога и медитация. Более того, киевлянка обучалась в аширамах Австрии и Индии, получив титул мастера йоги.

По данным на сайте конкурса, с начала российского полномасштабного вторжения Ангелина Усанова активно помогает Украине. В частности, проводит благотворительные концерты, помогает с жильем украинцам-беженцам в Европе, морально поддерживает пострадавших от войны с помощью йоги, медитации и саунд-хиллинга. Кроме того, девушка собрала средства для покупки машин на фронт в рамках проекта "Швидка евакуація" .

"Мисс Вселенная Украина 2023" Ангелина Усанова

Украину на конкурсе "Мисс Вселенная" представит 26-летняя киевлянка

Ангелина Усанова - мастер йоги и певица

Украинка выступит в финале конкурс 18 ноября в Сальвадоре

На днях "Мисс Вселенная Украина 2022" Виктория Апанасенко официально передала корону Ангелине Усановой. Во время мероприятия последняя спела, одну из композиций исполнила вместе с музыкантом Дмитрием Шуровым.

Апанасенко передала свою корону Усановой

Ангелина Усанова поет и пишет песни

Ангелина Усанова в Instagram

Первый пост на странице "Мисс Вселенная Украина 2023" датируется 24 июля этого года. Как поясняет Усанова, в соцсети ее не было последние четыре года, такой детокс помог ей разобраться со своим истинными потребностями.

В Instagram девушка делится своей историей, как пришла в йогу. Еще на странице много снимков с фотосессий. В посте об участии в "Мисс Вселенная Украина 2023" Усанова позирует с флагом Украины, подписанным президентом Владимиром Зеленским.

"Надеюсь оправдать ваши надежды и использовать титул "Мисс Украина Вселенная" для того, чтобы помогать Украине и напоминать миру события, которые до сих пор происходят на нашей земле", — отмечает Усанова.

Кроме того, Усанова анонсировала выход книги "Мой дом" ее авторства. Также увлекается фотографией и любит путешествовать. В некоторых роликах девушка играет на фортепиано и поет авторские композиции, кавер-версии известных треков.

Полномасштабное российское вторжение Усанова застала в Австрии, где проходила обучение йоге. Впервые девушка вернулась в Украину в конце августа. Во время полномасштабной войны умерла бабушка киевлянки.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 2022 году титул "Мисс Вселенная Украина" носила Виктория Апанасенко. Недавно модель очаровала стильным образом.